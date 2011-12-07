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Ekonomi

Sarkozy ve Merkel önerilerini AB Konseyi başkanına gönderdi PARİS (A.A)

07 Aralık 2011 19:11

-Sarkozy ve Merkel önerilerini AB Konseyi başkanına gönderdi PARİS (A.A) - 07.12.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angel Merkel, Avro bölgesi borç krizinin aşılması için yaptıkları önerilerin ana hatlarıyla ilgili bir mektubu Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'a bugün gönderdi. Rompuy'a gönderilen mektupta, avro bölgesinde açıkları gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü geçen ülkelere otomatik yaptırım uygulanması öneriliyor. Paris ve Berlin'in ortak planında, bütçe açıkları ve kamu harcamalarının denetlenerek, mali disiplinin sağlanması, Avro bölgesi borç krizinin aşılması için en önemli hedef olarak gösteriliyor. İki ülke, avro bölgesi borç krizi aşılması için mart ayına kadar bir yeni sözleşme hazırlanmasını talep ederken, ülkelerin bütçe açıklarının denetlenmesi konusunda anayasa mahkemeleri ve Lüksembourg'daki Adalet Divanının önemli rol oynaması görüşünü savunuyor. Avro bölgesi borç krizi aşılması için Paris ve Berlin'in getirdiği ortak öneriler, yarın Brüksel'de başlayacak olan iki günlük AB zirvesinin en önemli gündem maddelerini oluşturacak.

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