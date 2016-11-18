Sarkozy ve Juppe: Türkiye Avrupa Birliği'ne ait değil

Fransa'da 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı olmak için yarışan 7 siyasetçi, 20 Kasım'daki ilk tur öncesi televizyon tartışmasında son kozlarını paylaştı. Anketlerde önde görünen eski Başbakan Alain Juppe, "Çok eskiden de söyledim, Türkiye Avrupa Birliği'ne (AB) ait değil. Türkiye'de şu an rejimin değişiyor olması Türkiye'nin AB üyeliğini daha da olanaksız kılıyor" dedi.

Birlik'in Türkiye ile müzakereleri sürdürmesi gerektiğini savunan Juppe, "Elbette Türkiye'deki rejim bizim istediğimiz demokratik bir yöne doğru evrilmiyor ama ilişkilerimizi sürdürmemiz gereken büyük ve komşu bir ülke" önerisini dile getirdi.

Eski başbakan ve dışişleri bakanı, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mart ayında imzalanan mülteci anlaşmasına da karşı olduğunu de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı olduğu 2007-2012 arasında Türkiye'ye üyelik yerine 'imtiyazlı ortaklık' verilmesini savunan Sarkozy de tv tartışmasına Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili aynı tavrı sergiledi, "Artık bunlara bir son vermenin zamanı geldi. Türkiye AB'ye ait değil" diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı 7 Ekim'de yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye yerinin artık Asya olduğunu söylemenin zamanı belki geldi. Ben AB fikrine bağlı biriyim AB'den çıkmayı hiçbir zaman düşünmedim ancak AB de pek iyi çalışmıyor" demişti.

İki aday adayı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı da ortak bir tutum sergiliyor. Sarkozy, "Beşar Esad, evet Alain Juppe'yle Esad konusunda hemfikirim. 250 bin kişinin ölümünden sorumlu. Benim Suriye'nin geleceğiyle ilgili görüşümde Beşar Esad'ın yeri yok" dedi.

Fransa'daki son anketler, eski adı Halk Hareketi Birliği (UMP) olan Cumhuriyetçiler Partisi'nde ki adaylık yarışında Juppe'nin favori olduğunu gösteriyor.

Eski başbakanlar François Fillon, Bruno Le Maire ve Jean François Cope, eski Paris Belediye Başkan adayı Nathalie Kosciusko-Morizet ile Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Jean-Frederic Poisson da merkez sağın adayı olmak için yarışıyor.

Adayın belirleneceği ön seçimler 20 ve 27 Kasım'da yapılacak.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 23 Nisan, ikinci turu ise 7 Mayıs 'ta düzenlenecek