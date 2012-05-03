Sarkozy ve Hollande TV'de yenişemedi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Pazar günü yapılacak başkanlık seçimindeki Sosyalist rakibi François Hollande ilk kez televizyonda canlı yayında kozlarını paylaştı.

Tartışmada Hollande kendisine "iftiracı" diyen Sarkozy'yi sorumluluktan kaçmakla suçladı.

Sarkozy Fransa'yı resesyondan uzak tuttuğunu söylerken Hollande, ülkenin çok ağır bir krizden geçtiğini belirtti.

BBC muhabiri Gavin Hewitt, uzun ve gergin tartışmanın iki liderin birbirini hiç sevmediği izlenimini verdiğine dikkat çekiyor.

Siyasi yorumcular, adayların birbirine üstünlük sağlayamadığını belirtiyor.

Bu durumun seçimin favorisi olarak görülen Hollande'ın işine yarayacağı düşünülüyor.

Kamuoyu yoklamaları Hollande'ın Sarkozy'nin yedi puan önünde olduğuna işaret ediyor.

'Fransa'nın değil sendikaların temsilcisi'

Hollande konuşmasında seçilmesi halinde zor durumdaki vatandaşlara yardım etmek için çaba harcayacağını, Sarkozy'nin sadece ayrıcalıklı kişileri koruduğunu öne sürdü.

"Adaletli bir cumhurbaşkanı olacağım. Çünkü çok ağır bir krizin içindeyiz ve bu kriz en çok çalışan insanları vuruyor" diyen Hollande, Sarkozy'nin ekonomik krizin sorumluluğunu üstlenmek yerine küresel koşulları bahane gösterdiğini söyledi.

Fransa'nın kredi notunun düşürülmesine gönderme yapan Sosyalist aday, işsizliğin rekor seviyede olduğuna dikkat çekti.

Sarkozy ise ekonomin krizle mücadelede Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinden daha iyi bir sınav verdiğini belirtti.

Hollande'ın ekonomiyi canlandırma programına karşı çıkan Sarkozy, Fransa'nın kamu harcamaları ve borçlarını azaltması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın Fransa'yı değil sadece sendikaları temsil ettiğini öne sürdü. (BBC Türkçe)