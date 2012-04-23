Hollande ilk turu Sarkozy'nin 1 puan önünde bitirdi

Fransızlar dün yeni cumhurbaşkanlarını seçmek için sandığa gitti. Sosyalistlerin adayı François Hollande, ilk turu, merkez sağdaki UMP’nin adayı Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin 1 puan önünde bitirdi. Diğer 8 aday elendi. 6 Mayıs’taki ikinci turdan Hollande veya Sarkozy cumhurbaşkanı olarak çıkacak.Hem Sarkozy, hem de Hollande, 2007 seçimlerinden farklı olarak yeni hayat arkadaşlarıyla oy kullandılar. Twitter’dan sandık çıkış anketlerini duyuranlar ise Hollande’ın ismine ve Sarkozy’nin kökenine gönderme yaparak, “Rövanş maçı Hollanda ile Macaristan arasında” diye şifreli mesajlar yolladılar

Hürriyet'in haberine göre, yaklaşık 45 milyon seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oy vermek üzere dün sandık başına gitti. En yüksek oyu alan Sosyalist Parti adayı François Hollande ve merkez sağdaki UMP’nin adayı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 6 Mayıs’taki ikinci turda son kez karşı karşıya gelecek. İlk tura, iki favori aday arasındaki puan farkının çok az olmasının yanısıra, sağ ve solun iki radikal adayının gösterdiği yüksek performans da damga vurdu. 10 adayın yarıştığı seçimlerde, katılım oranında korkulduğu gibi kaydadeğer bir düşüş yaşanmadı. Yüzde 80’lik katılım, 2007’deki son cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 puan altında kalsa da, 2002’deki yüzde 72’lik oranı açık farkla geride bıraktı. Öğleden önce oy kullanan 10 adaydan Sarkozy, uzun süre belediye başkanlığı yaptığı Paris’in en lüks banliyösü Neuilly-sur-Seine’deki sandığa gitti. Bir önceki seçimlerdeki adaylığı sırasında eski eşi Cecilia ile ayrılmak üzere olan ve tek başına oy kullanan Sarkozy, bu sefer eski bir model olan eşi Carla Bruni ile beraber oy verdi. 57 yaşındaki Sarkozy, ikinci tura geride girmesine karşın moralli görünmeye çalıştı.

Hollande: Dönüm noktasındayız

Seçimlerin favori ismi olan Sosyalist Parti’nin adayı François Hollande ise Tulle kentinde oy kullandı. Bir önceki seçimlerde 30 yıl birlikte olduğu hayat arkadaşı Segolene Royal’in aday olmasının ardından seçim sonuçlarının açıklandığı gece Royal’den ayrılan Hollande, dün oy kullanmaya yeni hayat arkadaşı gazeteci Valerie Trierweiler ile geldi. Hollande oy kullanırken, “Çok önemli bir dönüm noktasındayız” dedi.

Sarkozy’den düello teklifine ‘zam’

Sarkozy, “ilk tur seçim sonuçlarının, seçmenlerin göçün kontrol edilmesi ve istihdam konusuna ne kadar önem verdiklerini gösterdiğini” söyledi. İkinci turdaki rakibi Hollande’ı televizyonda düelloya davet eden Sarkozy, sosyalist liderle 3 ayrı programda seçmenlerin önünde kozlarını paylaşmak istediğini ifade etti. Ancak Hollande rakibinin bu teklifini reddetti. Sarkozy daha önce Hollande’la 2 kez tartışmak istediğini söylemişti, dün bunu 3’e çıkardı.

Melenchon ve yüzde 2 civarında oy alan çevreci aday Eva Jolyy, ikinci turda Hollande’ı destekleyeceklerini açıkladılar. Hollande “hiçbir pazarlık yapmadan” ikinci turda kendisine destek açıklayan sol adaylara da teşekkür etti. Dün yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre ikinci turda Hollande yüzde 54, Sarkozy ise yüzde 46 oy alacak.

Hollande: Yüzde 28.5

- Fransız politikasının yeni patronu olmaya hazırlanan Sosyalistlerin adayı François Hollande, güne deniz aşırı illerden gelen seçim sonuçlarının moraliyle başladı.

- Seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu Tulle kentinde oy kullanan Hollande, yürüyerek oy kullanmaya gitti. Yol boyunca herkesin “François” diyerek ilk adıyla seslenip tokalaştığı Hollande, pasaportuyla oy kullandı.

- Kimileri, Hollande’ın gazeteci sevgilisi Valerie Trierweiler’e (47) şimdiden “müstakbel First Lady” gözüyle bakıyor. Trierweiler dün eşiyle birlikte Laguenne’de oy verirken heyecanlı göründü. Gazetecilere, “Süper stresliyim” dedi.

- Tulle’de Andre Malraux Spor Salonu’nda toplanan Sosyalistler saat 18.00 sularında gelen ilk sonuçları heyecanla beklediler.

Sarkozy: Yüzde 27

- Oyunu kullandıktan sonra Elysee Sarayı’na geçen Sarkozy, öğleden sonra yakın çevresini ve kurmaylarını Elysee’den topladı.

- Ancak akşam saatlerinde gelen haberler, Elysee’de ve Sarkozy’nin seçim sonuçlarının ardından konuşma yapacağı Paris’teki Mutualite Salonu’nda toplanan partililerin moralini bozdu.

- “Modern Marie Antoinette” lakabı takılan eski model Carla Bruni, eşi Sarkozy’nin seçim kampanyasının başından beri takındığı “halktan biri” imajını dün de korudu. 44 yaşındaki Bruni, sandık başında sade giyinmeyi tercih etti ve vakur göründü.