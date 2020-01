-Sarkozy Türkiye'yi de malzeme yapmaya çalışıyor TBMM (A.A) - 19.12.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, ''Sarkozy, seçimden önce kaybettiği desteği geri alabilmek için her türlü kozu oynuyor ve maalesef Türkiye'yi de malzeme yapmaya çalışıyor'' dedi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Fransa'da 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını inkar etmeyi suç sayan yasa tasarısı için ''İki de bir bunu demoklesin kılıcı gibi Türkiye'nin üzerinde dolaştırmamaları gerekiyor'' değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı Egemen Bağış'ın gerekli uyarıları yaptığını ifade ederek, ''Eğer bu tasarı Meclisten geçerse, ciddi sonuçlar doğuracak gibi. Böyle bir ortamda parlamentolararası ilişkide bir soğuma, hatta askıya alma olur. Dostluk grubunu da etkiler bu. Ekonomik ve diplomatik ilişkilere de etki yapacaktır. Sarkozy, seçimden önce kaybettiği desteği geri alabilmek için her türlü kozu oynuyor ve maalesef Türkiye'yi de malzeme yapmaya çalışıyor'' diye konuştu. Türkiye'nin köklü geçmişi ve tarihinin yanısıra dünyada en büyük ekonomik büyümeyi gerçekleştiren ülkelerden biri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ''Demokrasisi giderek güçlenen ve diplomasi arenasında çok güçlü bir ülkenin, Fransa gibi bir ülkeye malzeme olmaması lazım. Bunu kabul etmeleri gerekiyor. İki de bir bunu demoklesin kılıcı gibi Türkiye'nin üzerinde dolaştırmamaları gerekiyor. Her şeyden önce bu yapmaya çalıştıkları şey, en temel insan hakları ve hürriyetlere karşı ve çelişkili. Avrupa Konseyinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin etrafında birleştiği ve bugüne kadar savunup geliştirmeye çalıştığı temel değerlerle de çelişiyor. Kaldı ki Türkiye ile ilgili bir şey olduğu zaman bu ülkeler hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve medya özgürlüğü gibi bir çok şeyler söylüyorlar.'' -''Bunun bir bedeli var''- Çavuşoğlu, Fransa'nın geri adım atıp atmayacağı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu: ''Çünkü, bu sefer iktidar partisi ve seçime giden Sarkozy'nin partisinin ismi var. Muhalefetin tutumunu tam olarak bilmiyoruz. Bugün orada Sayın Volkan Bozkır'ın başkanlığında her partiden milletvekili arkadaşlarımız var. İş dünyası da orada. Biz de kendi çapımızda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Geri adım olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Ama umut ediyorum olsun. Yoksa olumsuz sonuçlardan onlar da hoşnut olmazlar. Bunun bir bedeli vardır. Biz de böyle bir duruma gelmek istemeyiz. Ama Türkiye güçlü bir ülke. Gerekli cevabı her anlamda, diplomatik ve ekonomik anlamda da vermesini biliriz.'' -''Sarkozy yolunu şaşırmış durumda''- Sarkozy'nin, halk desteğini kaybettiği için ne yaptığını bilmez hale geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, ''Aslında bir buçuk, iki yıldır bunları yapıyor. Örneğin; Romanların kamplarının kapatılması ve sınır dışı edilmesi ve bunun da ciddi bir propaganda haline getirilmesi Sarkozy'nin bir projesidir. Neden? Çünkü, ciddi bir şekilde desteği kaybolmuş ve Avrupa'da son zamanlarda bir yükseliş var. Irkçı partilerin desteği giderek artıyor. O ırkçı partilere giden desteği geri alabilmek için ırkçı partilerden daha fazla ırkçı bir şekilde söylem ve eylem içine girmiştir Sarkozy'' diye konuştu. Çavuşoğlu, Sarkozy'nin destek sağlayabilmek için kılık-kıyafet yasağı, başörtüsü yasağı ve Müslümanlara yönelik kısıtlamalar getirdiğini belirterek, ''Buna benzer, Libya ile ilgili kendi başına bir şeyler yapmak istemesinin sebebi de budur. Maalesef Sarkozy, şu anda yolunu şaşırmış durumdadır. Bunu ben her ortamda hiç çekinmeden söylüyorum. En son Meclise getirdiği şey bizleri de şaşırtmıştır. Hatta bu kadarını Ermeniler bile beklemiyordu. Ama Sarkozy seçim kaygısı içinde ne yaptığını bilmeyecek durumdadır'' dedi.