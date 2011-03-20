-SARKOZY POPÜLARİTESİNİ CANLANDIRMA PEŞİNDE PARİS (A.A) - 20.03.2011 - Fransa'da basın ve siyasi gözlemcilere göre, Libya'ya yönelik operasyonun öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ''uluslararası alanda aktif bir tutum izleyerek, son dönemde oldukça düşen popülaritesini tekrar canlandırma'' peşinde. G-7 ve G-20 dönem başkanlığıyla iddialı bir program hazırlayan Sarkozy'nin, gelecek yıl düzenlenecek seçimler öncesi tekrar oylarını artırmayı hedeflediği ileri sürülüyor. ''Sarkozy'nin 2008 yılı ikinci döneminde Fransa'nın AB dönem başkanlığında Rusya-Gürcistan krizinde oynadığı etkili arabulucu rolü ve yine küresel krizin aşılmasında aldığı inisiyatiflerin popülaritesini arttırdığını'' hatırlatan siyasi uzmanlar, ''Sarkozy'nin, Libya'daki gelişmelerde öncülük yapıp, yine seçimler öncesi arkasındaki halk desteğini artırmak isteyebileceği'' yorumunu yapıyor. Fransa'da muhalefetin, ''Mısır ve Tunus'daki gelişmelere ilişkin iktidarın pasif davrandığı ve gelişmeleri önceden tahmin edemediği'' yolundaki sert eleştirilerinin de Sarkozy'yi Libya'ya yönelik operasyonda daha aktif bir rol almaya ittiği belirtiliyor. Muhalefet partileri, Tunus ve Mısır'daki devrik liderlerle Fransa'da iktidarın yakın ilişkilerini ve bu liderlere verdiği desteği geri çekmede geç kalmasını, uzun süre yoğun bir şekilde eleştirmişti. Sosyalist Parti'nin önemli isimlerinden Jack Lang, bugün yaptığı açıklamada, ''Fransız hükümetinin Libya konusundaki kararlılığını büyük bir memnunlukla izlediğini'' söyledi. Sarkozy'nin gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en büyük rakibi aşırı sağcı pati lideri Marine Le Pen ise Fransa'nın operasyonlara katılmasına temkinli yaklaştı. Le Pen, ''Fransızlar, Afganistan'dan sonra, Libya'da da askerlerimizin savaşmasını istiyor mu?''sorusunu yöneltti.