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Dünya
Deutsche Welle

Sarkozy mahkemeye çıkacak

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullandığı iddialarıyla dava açılması kararı alındı.

30 Mart 2018 01:10

Fransız haber ajansı AFP Fransız yetkililere dayandırdığı haberinde, "yolsuzluk” yaptığı ve "nüfuzu kötüye kullandığı” iddiasıyla Sarkozy hakkında dava açılacağı belirtildi. Sarkozy'nin, kendisi hakkında açılan bir soruşturmada, savcıya soruşturma hakkında kendisini bilgilendirmesi karşılığında rüşvet vermeye çalıştığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili haber ilk olarak Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanmıştı.

Sarkozy’nin avukatları ise soruşturma hâkimlerinin dava açılması kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Fransa yasalarına göre, "nüfuzu kötüye kullanma" suçunu işleyenler, beş yıla kadar hapis ve yarım milyon euroya kadar para cezası ile cezalandırılıyor.

Sarkozy'nin yanı sıra avukatı Thierry Herzog ve eski savcı Gilbert Azibert'in de yargılanacağı belirtildi.

2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy hakkında "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "yakınlarını kayırma" şüpheleriyle açılan çeşitli soruşturmalar bulunuyor.

Sarkozy hakkında 2007 yılındaki seçim kampanyası sırasında kozmetik alanında faaliyet gösteren L'Oréral firmasının mirasçısı Liliane Bettencourt’dan usulsüz bir şekilde mali destek almak suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. 2013 yılında da hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Sarkozy hakkında yürütülen başka bir soruşturma sırasında telefon kayıtlarının dinlenmesi sonucunda Bettencourt soruşturmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bu telefon konuşmalarında, Sarkozy'nin avukatı aracılığıyla savcı Azibert'e Bettencourt soruşturması hakkında bilgi vermesi karşılığında Monaco'da terfi imkânı sunduğu tespit edildi. Sarkozy'nin avukatı ile Paul Bismuth takma adıyla aldığı bir cep telefonu üzerinden iletişim sağlandığı iddia ediliyor.

Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasını, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den gelen yasa dışı mali destekle finanse ettiği iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınarak, sorgulanmıştı. Sarkozy, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

AFP,rtr/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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