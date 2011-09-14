Sarkozy, Libya'ya Erdoğan'dan önce gidecek!

T24

'Arap baharı' turunun 3. ziyaretini yarın Libya’ya gerçekleştirecek olan Başbakan Erdoğan, Trablus’un muhaliflerin eline geçmesinin ardından bu ülkeye gidecek ilk lider olacaktı ama...Fransız basınına göre, sürpriz bir hamle yapan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Erdoğan’dan önce Libya’ya gitme kararı aldı.Sarkozy, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Libya krizinin başından beri ön planda olan dünyaca ünlü Fransız filozof Bernard-Henri Levy'yle birlikte yarın sabah Libya’ya doğru yola çıkacak.İki gündür Mısır'da bulunan, bugün Tunus’a yarın da Libya’ya gidecek olan Başbakan Erdoğan, Libya ziyaretiyle, başkent Trablus’un muhaliflerin eline geçmesinin ardından bu ülkeye giden ilk lider olacaktı.Ancak Fransa Cumhubaşkanı Sarkozy’den sürpriz bir hamle geldi. Sarkozy, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransız filozof Bernard-Henri Levy ile birlikte yarın sabah yani Başbakan Erdoğan’dan önce Libya’ya gitme kararı aldı.Fransız basınına göre, Sarkozy’den önce 160 kişilik bir güvenlik ekibinin Libya’ya gitti. Şu an için resmi olmayan programa göre Sarkozy ve Cameron ilk olarak Trablus’ta bir hastaneyi ziyaret edecekler. İkilinin, Ulusal Geçiş Konseyi üyeleriyle biraraya geleceği ve bir basın toplantısı düzenleneceği kaydedilirken, daha sonra Özgürlük Meydanı’nda halka seslenileceği belirtildi.Libya’nın yeniden inşaası için milyarlarca dolarlık anlaşmaların gündemde olduğu dönemde, Sarkozy’nin elini çabuk tutarak petrol ve inşaatta öncü olmak istediği yorumları yapılıyor.