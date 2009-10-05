Sarkozy Kazakistan'ı ziyaret edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy resmi ziyaret için yarın Kazakistan'a gelecek.



Sarkozy, Kazakistan-Fransa İş Forumu toplantısına başkanlık yapmak üzere Kazakistan'a günü birlik ziyarette bulunacak.



Fransa Başbakanı François Fillon'un geçen yılın başında Kazakistan'a yaptığı ziyaretin ardından birçok alanda işbirliği çerçevesinde gelişen iki ülke ilişkilerinin Sarkozy'nin ziyaretiyle daha da gelişmesi bekleniyor.



Fillon'un Kazakistan'ı ziyareti sırasında, iki ülke yetkilileri arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi, gizli bilgilerin korunması ve karşılıklı temini anlaşması, uluslararası otomobil ve yük taşımacılığında iki ülke arasında işbirliği anlaşması ve turizm alanında işbirliği niyet bildirgeleri imzalanmıştı.



Kazakistan'ın 2010 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanı olmasına destek veren Fransa, Kazakistan ile stratejik işbirliğini geliştirmek niyetinde. Kazak yetkililer, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin ziyareti sırasında bu konuda yazılı bir iyi niyet beyanının da imzalanmasını bekliyor.



Fransa ile Kazakistan, barışçı nükleer enerji, nükleer güvenlik, kontrollü nükleer füzyon, çeşitli araştırma-geliştirme projeleri ve nükleer maddelerin ticareti gibi konularda da işbirliği yapma kararı almıştı.



AB ülkeleri de bugünkü ve gelecekteki uranyum ihtiyacı için uranyum kaynaklarını çeşitlendirmek ve bu amaçla bundan sonra daha çok Kazak uranyumu kullanmayı planlıyor. Avustralya ve Kanada'nın ardından dünyanın üçüncü büyük uranyum üreticisi olarak bilinen Kazakistan, AB açısından büyük önem taşıyor.



İhtiyacı olan uranyumun yüzde 3'ü kadarını Kazakistan'dan alan AB ülkeleri, bu miktarın artırılması ve Kazakistan ile başta doğalgaz olmak üzere diğer enerji kaynakları alanlarında ortak projeler geliştirilmesini de hedefliyor.

