Sarkozy: Kaybedersem siyasete son vereceğim

T24 - Le Monde gazetesine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin, seçimlerde kaybetmesi durumunda yapacağı şey belli. "Başarısız olursam politik hayatıma son veririm. Evet, bu kesin" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, seçimleri kaybederse birkaç ay içinde, yine Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda da beş yıl sonra, siyasete son vereceğini ifade etti.



Sarkozy, "Her halükarda, hayatımda ilk kez siyasi kariyerimin sona ermesi ihtimaliyle karşı karşıyayım" diye ekledi.



Sarkozy, bu açıklamalarla "koltuğa yapışmadığını" göstermek istiyor ve sık sık "Ben diktatör değilim" cümlesini tekrar ediyor. Her ne kadar, Brice Hortefeux gibi deneyimli Fransız siyasetçiler onu, siyaseti bırakmamaya, Halk İçin Birlik Hareketi'nin (UMP) tekrar başına geçmeye yönlendirse de, buna ikna etmekte başarılı olamıyorlar.





'PARA KAZANMAK İSTİYORUM'



Önümüzdeki Mayıs ayında 57 yaşına girecek olan Sarkozy, politikayı bıraktıktan sonra ise iş hayatına el atacak. Paraya olan zaafını inkar etmeyen lider, Cannes'daki G20 zirvesinde de, dünya devlerine hitaben, "Ben de gelecekte para kazanmak isterim" demişti. Hortefeux'ye göre, ünlü işadamlarından Sarkozy'ye şimdiden teklifler geliyor.



Sarkozy, iş hayatında da kendini yormak istemiyor. "Seyahat edebilirim. Haftaya, salı gününden başlayıp perşembe günü bitirebilirim. Açıkçası, bu senaryo beni ürkütmüyor" diyen Fransa Cumhurbaşkanı, siyaset sonrası yaşamını "daha enteresan değil, ancak daha hoş olacak" sözleriyle anlatıyor.



Tüm cumhurbaşkanları gibi tarihte bırakacağı izin nasıl olacağından kaygı duyan Sarkozy, "Gelecekte sevgiyle anılmak için, fazla uzatmamak lazım" diye düşünüyor.





GİDİŞAT SARKOZY İÇİN PEK PARLAK DEĞİL



Financial Times'da yer alan haberdeyse, son anketler ve Sosyalistler'in başkan adayı François Hollande'ın Pazar günkü mitingde yaptığı gövde gösterisinden sonra Sarkozy'nin, Elysee Sarayı'nda yenilgi endişesinin arttığına dikkat çekildi.



Pazar günü yayımlanan bir anketin sonuçlarını sayfalarına taşıyan Financial Times, Sarkozy'nin politikalarına onay verenlerin oranının yüzde 32'ye kadar düştüğüne işaret ediyor. Başka bir anket ise Sarkozy'nin işsizlik ve kamu borçları gibi bazı konularda Hollande'ın gerisine düştüğünü gösteriyor. Bu ayın başlarında Fransa'nın kredi notunun düşürülmesinden sonra desteği iyice azalan Sarkozy'nin birkaç gün içinde ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir plan açıklaması bekleniyor.