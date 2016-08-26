Sarkozy: Haşema tüm Fransa'da yasaklanmalı

2017 Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koyan Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Sarkozy, 'Fransız kimliğine zarar verdiğini' öne sürdüğü tesettür mayo haşemanın tüm ülkede yasaklanması gerektiğini savundu.

Haşemalar Fransa'nın 26 bölgesinde, 'ülkenin laik hukuk yapısına uymadığı' gerekçesiyle yasaklanmış durumda. Fakat henüz ülke genelinde bir yasak söz konusu değil.

Sarkozy, eğer 2017 seçimlerinde kazanırsa ülke genelinde Batılı ülkelerde burka ve bikini kelimelerinin birleştirilmesiyle kullanılan burkinileri tamamen yasaklanacağını söyledi.

Sarkozy, Fransa'da muhafazâr Ulusal Cephe partisinin kalesi olarak görülen Provence eyaletindeki konuşmasında şöyle konuştu:

"Fransız sahillerinde ve yüzme havuzlarında burkiniye izin verilmesini reddediyorum. Ülkenin tamamında yasaklanmak zorunda."

Sarkozy konuşmasında, Fransa'daki bütün azınlıkların ve göçmenlerin Fransızca konuşmasını istediğini de ifade etti ve seçimi kazanması durumunda Fransa'da asla kadın ve erkekler için ayrı yüzme havuzları olmayacağını vaat etti.

Fransız vatandaşları korumaya söz veren Sarkozy, "Fransa'nın ve her bir Fransız vatandaşın güvenliğini garanti altına alan bir cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Devletin otoritesini yeniden kuracak bir cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

'Fransız değerlerinin güçlü bir savunucusu' olarak pozisyon alacağını söyleyen Sarkozy, göç konusunda da sert ve kararlı bir tavır takınacağını söyledi.

Sarkozy, bu uygulamaların 'faşistlik' olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ediyor ve öne sürdüğü politikaların sadece ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği ile ilgili olduğu konsunda ısrar ediyor.

Tesettür mayo hakkındaki tartışmalar Sosyalist hükümette de fikir ayrılıklarına yol açtı.

Başbakan Manuel Valls, haşemanın 'kadınların köleliği' anlamına geldiğini söylerken, Eğitim bakanı Najat Vallaud-Belkacem ise her ne kadar bir feminist olarak haşemayı doğru bulmasa da 'yasağın onaylanamaz olduğunu' belirtti.

"Benim hayalimdeki toplum kadınların özgür olduğu ve bedenleriyle gurur duydukları bir toplum" diyen Vallaud-Belkacem, Fransa'da IŞİD'in gerçekleştirdiği bir dizi terör saldırısından sonra yükselen gerilimin, tesettür mayo yasakları ile daha da alevlendirilmemesi gerektiği konusunda uyardı.