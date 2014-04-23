Sarkozy, halefi Hollande'in sevgilisi Trierweiler'i baştan çıkarmaya çalışmış

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, halefi François Hollande'ın partneri "eski First Lady" Valérie Trierweiler'i "baştan çıkarmaya çalıştığı" iddia edildi.

Yazar Patrice Machuret’nin ‘L’Enfant Terrible, “Sa vie après l’Elysée’ adlı kitabına göre Sarkozy, 2007’deki seçim zaferinden 2 ay sonra Elysee Sarayı’nda düzenlenen Bastille Günü resepsiyonunda Trierweiler’i ‘etkilemeye çalıştı.’ Kitapta, o dönemki eşi Cécilia Ciganer ile evliliği bitmenin eşiğinde olan Sarkozy’nin, Hollande ile hala ‘gizli bir ilişki’ süren ve bir gazeteci olarak resepsiyona katılan Trierweiler’e ‘pas verdiği’ öne sürüldü.

Machuret, Sarkozy’nin resepsiyonda Trierweiler’in kulağına eğilip “Çok güzelsin. Bence bir ara görüşmeliyiz” dediğini iddia etti. Kitaba göre, o dönem Paris Match dergisinde çalışan Trierweiler ise Sarkozy’yi ‘reddetti. Trierweiler bununla da yetinmeyip daha sonradan da çevresinde Sarkozy hakkında “Aşağılık herifin teki” diye bahsetti.

'Kim olduğunu zannediyor'

Machuret bu sözlerin Sarkozy’nin kulağına gittiğini ve Fransa liderinin de Trierweiler için “Kim olduğunu zannediyor” dediğini öne sürdü.

Kitaba göre Sarkozy- Trierweiler arasındaki bu ‘husumet’ aradan yıllar geçmesine karşın da hala bitmiş değil. Machuret, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın Aralık 2013’te Johannesburg’da düzenlenen cenaze töreninde Sarkozy’nin herkesin ortasında Trierweiler ile alay ettiğini öne sürdü.

Mitterand benzetmesi

İddiaya göre Sarkozy, cenazedeki bazı kişilere ‘Trierweiler’in eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand’a benzediği esprisini’ yaptı. Kitapta Sarkozy’nin “ Bugün burada üç Fransa cumhurbaşkanı var. Ben, François Hollande ve François Mitterand” dediği iddia edildi.

Sarkozy, 2007 yılında cumhurbaşkanı seçildikten birkaç ay sonra eşi Cecilia Ciganer ile boşanırken, ünlü top model Carla Bruni ile başladığı ilişkiyi de evlilikle noktalamıştı. Hollande ise 4 çocuğunun annesi olan partneri Segolene Royal ile 2007’de ayrılmıştı. Hollande Royal’le beraberken bir ilişkiye başladığı iddia edilen gazeteci Trierweiler’le ilişkisini ise ocak ayında noktalamıştı. Hollande’ın aktris Julie Gayet ile birlikte olduğu öne sürülüyor.