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Dünya

Sarkozy hakkında soruşturma mı açılacak?

Liliane Bettencourt'tan yasal olmayan yollarla yüklü miktarda para almakla suçlanan Sarkozy ile ilgili resmi soruşturma başlatılması gündemde

22 Mart 2013 09:26

Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, 2007 seçim kampanyasında kullanmak üzere, alzheimer hastası milyarder Liliane Betancourt'tan para aldığı için "savunmasız birini istismar etmek" suçlamasıyla soruşturma açılması gündeme geldi. 

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin başı dertte.

2007 seçim kampanyası için Fransız milyarder Liliane Bettencourt'tan yasal olmayan yollarla yüklü miktarda para almakla suçlanan Sarkozy ile ilgili resmi soruşturma başlatılması gündemde.

Sarkozy hakkında, L'Oreal şirketinin sahibi Liliane Betancourt'tan seçim sürecinde para yardımı aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Dün Bordeaux adliyesinde ifade veren Sarkozy, Betancourt'un yakınları ile yüzleştirildi.

Bettencourt'un evinde çalışan bir personel, eski cumhurbaşkanını birçok kez evde gördüğünü söylerken, Sarkozy ise hakkındaki iddiaları reddetti.


İstismar suçlaması


Sorgu hakiminin, Sarkozy'yi 'savunmasız birini istismar etmek'le suçlamasının, Sarkozy hakkında dava açılma ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor.


İtiraz edecek


Eski cumhurbaşkanının avukatları aracılığıyla karara itiraz etmeye hazırlanırlandığı bildirilirken, itirazın reddi durumunda, dosya bir savcıya teslim edilecek ve resmi soruşturma başlatılacak.

Uzun yıllardır alzheimer hastası olan Bettencourt'un, 2006 yılından bu yana 'akli dengesinin yerinde olmadığı' söyleniyor.

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