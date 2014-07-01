Sarkozy gözaltında

Fransa kamuoyunda L’Oreal davası olarak bilinen skandal kapsamında Sarkozy’nin avukatı Thierry Herzog ve bilgi sızdırdığı ileri sürülen savcı Gilbert Azibert dün gözaltına alınmıştı.

Fransa tarihinde ilk kez eski bir cumhurbaşkanı polis tarafından gözaltına alınıyor. Sarkozy hakkında ilk aşamada 24 saatlik gözaltı izni alındı. Bu süre gerektiğinde 24 saat daha uzatılabiliyor.

Sarkozy’nin avukatı Herzog ile yaptığı telefon görüşmelerini dinleyen polis, L’Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırıldığını tespit etti.

Dinleme, savcı Gilbert Azibert’in Monako’da üst düzey bir göreve atanma karşılığında Sarkozy'e içeriden bilgi sızdırmayı kabul ettiğini ortaya çıkardı.

Kozmetik devi L’Oreal’in patronu Liliane Bettencourt’un acziyetinden yararlanarak kendine çıkar sağladığı suçlamasıyla Sarkozy hakkında soruşturma açılmıştı. Milyarlarca dolarlık serveti bulunan Bettencourt'un Alzheimer hastalığına yakalandığı ve hafıza kaybı yaşadığı biliniyor.

Sarkozy’nin 2007 seçim kampanyasını, Bettencourt'un servetinden elde ettiği nakit bağışlarla ve devrik Libya lideri Kaddafi'nin finanse ettiği ileri sürülmüştü. Sarkozy, seçim kampanyası için Kaddafi'den 50 milyon euro (150 milyon TL) aldığını reddetmişti.