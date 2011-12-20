-Sarkozy görüşmekten kaçıyor ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Fransa Meclisi'ndeki yasa teklifine ilişkin tepkisini iletmek üzere 2 gündür Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e telefonla ulaşmaya çalıştığını, ancak Sarkozy'nin ''cesaret edemeyerek Gül ile telefonla görüşmekten kaçtığını'' bildirdi. Sever, Gül'ün Fransa Meclisi'ne getirilecek 1915 olaylarına ilişkin yasa tasarısı hakkındaki tepkisini ve uyarılarını iletmek için Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e iki gündür telefonla ulaşmaya çalıştığını söyledi. Sarkozy'nin çeşitli bahanelerle Gül ile görüşmeyi ertelediğini ifade eden Sever, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin ''cesaret edemeyerek Gül ile telefonla görüşmekten kaçtığını'' kaydetti. Sever, bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Gül'ün yazılı bir açıklama yaparak, tepkisini kamuoyuna ilettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye ve Türk milletine yönelik haksız ve asılsız ithamları reddetme özgürlüğünü ortadan kaldırmaya matuf yasa çalışmasını kabul etmenin söz konusu olmadığını belirtmişti. Gül, açıklamasında, ''Fransa'yı ifade özgürlüğüne saygı göstermeyen ve objektif bilimsel araştırma yapılmasına dahi izin vermeyen bir konuma düşürecek bu girişimden en kısa sürede vazgeçilmesini temenni ediyorum. Bir ülkenin tarihi hakkında siyasi bir kurum olan Parlamento aracılığıyla yargıda bulunmak, tarihi siyasi amaçlarla tahrif etmek en hafif tabiriyle izansızlıktır'' değerlendirmesinde bulunmuştu.