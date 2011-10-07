-Sarkozy Ermeni iddialarını yine destekledi TİFLİS (A.A) - 07.10.2011 - Güney Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, burada, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını bir kez daha destekleyerek, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını, başkanlığı döneminde Türkiye'nin kabul edeceğini umut ettiğini söyledi. Temasları kapsamında Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sarkozy, Türkiye gibi büyük bir devletin, tarihinin karanlık sayfalarını kabullenip ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etmesi durumunda, Ermenistan ile Fransa'nın bunu, barışa ve uzlaşmaya yönelik bir jest olarak algılayacağını söyledi. "Toplumsal inkarın, bireysel inkardan daha tehlikeli ve kabul edilemez olduğu" düşüncesini dile getiren Sarkozy, ''Acılar şüphe altına alınırsa ve tarihi gerçekler inkar edilirse kalıcı bir uzlaşma sağlanamaz'' dedi. Türkiye'nin Ermeni iddialarını kabul ettiği takdirde, Fransa'nın Ermeni iddialarıyla ilgili yasada değişiklikler yapmayacağını, ancak Türkiye'nin bu iddiaları inkar etmeye devam ettiği sürece kendilerinin yeni girişimlerde bulunup ve daha ileriye gideceklerini söyledi. Sarkozy, daha ileriye giderek, mevzuatında değişiklikler yapıp ve Ermeni iddialarını kabul etmeyenlere cezai işlem uygulanmasını amaçlayan yasa taslağı hazırlayabileceklerini belirterek, ''Bu benim net cevabımdır'' diye ekledi. Ermenistan'ın bu davada yalnız olmadığını ve Fransa'nın her zaman yanında olacağını ifade eden Sarkozy, Fransa'nın Türkiye'ye ültimatom veremeyeceğini, çünkü böyle bir adımın komşulara yardımcı olamayacağını belirterek, ''Düşünmek için zaman sonsuz değil, çok zaman geçti ve Türkiye hükümetinin atacağı adımlara cevabımız gecikmeyecektir'' dedi. Nicolas Sarkozy, Erivan temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a geçti.