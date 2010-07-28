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Yaşam

SARKOZY, CARLA BRUNI'NİN ÇEKİMİNİ İZLEDİ  PARİS (A.A)

28 Temmuz 2010 18:13

-SARKOZY, CARLA BRUNI'NİN ÇEKİMİNİ İZLEDİ  PARİS (A.A) - 28.07.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, model eşi Carla Bruni'nin Paris'te gizlice başlayan film çekimini bugün kenardan izledi. Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın (74) ''Paris'te Geceyarısı'' adlı romantik komedisinde müze müdürü olarak rol alan Bruni için Allen çok övücü konuştu. Allen'ın son filminde Bruni'nin yanı sıra Fransız oyuncu Marion Cotillard ile Amerikalı oyuncular Owen Wilson ve Rachel McAdams rolleri paylaşıyor. Film, iş için Fransa'ya gelen bir ailenin hikayesini anlatıyor. 

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