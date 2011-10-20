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Yaşam

Sarkozy baba oldu

Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, ‘Dalida’ adı verilecek kız bebek dünyaya getirdi.

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, ‘Dalida’ adı verilecek kız bebek dünyaya getirdi. Paris’teki La Muette isimli özel bir klinikte gerçekleşen doğum ile Fransa Cumhuriyeti tarihinde ilk kez görevdeki bir cumhurbaşkanı baba oldu.


Carla Bruni, dün sabah Paris 16’ncı bölgedeki Muett isimli özel kliniğe geldi. Cumhurbaşkanı Nicola Sarkozy de öğleden sonra kısa bir süreliğine kliniğe giderek eşini ziyaret etti. Daha sonra euro bölgesindeki borç kriziyle ilgili Almanya'da yapılacak görüşmelere katılmak üzere ayrıldı. Bruni'nin, saat 20.00'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi.


Fransa’da 2008’de evlenen çiftten 43 yaşındaki Carla Bruni-Sarkoz'nin Filozof Raphael Enthoven'den 10 yaşında bir oğlu, 56 yaşındaki Nicola Sarkozy'nin 3 oğlu bulunuyordu .


Hamileliği sırasında medyadan uzak kalmaya çalışan Bruni, çocuğunun fotoğrafını kimseye göstermeyeceğini açıklamıştı. Polis, halkın ve gazetecilerin yoğun ilgisi nedeniyle kliniği kordon altına aldı. Doğum yapan diğer kadınları ziyarete gelenler arandıktan sonra içeri alınıyor.

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