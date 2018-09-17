Şarköy'de deniz kenarında hayvan ölüsü bulundu (2)

10 GÜN ÖNCE TELEF OLAN EŞEK OLDUĞU BELİRLENDİ

Tekirdağ\'ın Şarköy ilçesi Mürefte sahilinde bulunan hayvan ölüsünün 10 gün önce telef olmuş eşek olduğu belirlendi. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan ölüsünden numune alındığını ve kireçlenerek gömüldüğünü açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Mürefte Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş hayvan ölüsü bulunduğu ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi, Şarköy İlçe Müdürlüğü ile İl Müdürlüğümüz ekiplerince olay mahalline gidilerek inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, hayvanın tek tırnaklı olması, kulak ve kafa yapısı, üst çenedeki diş yapısı, morfolojik özellikleri itibariyle hayvan ölüsünün bir eşeğe ait olduğu ve en az 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Yapılan inceleme fotoğraflanarak arşivlenmiş olup, hayvandan numune alınarak aynı gün analiz yapılmak üzere Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü\'ne elden teslim edilmiştir. Hayvan ölüsü Şarköy Belediyesi\'nce uygun görülen yere belediye ekipleri tarafından kurumumuz veteriner hekimleri gözetiminde kazılan üç metrelik çukura kireçlenmek suretiyle gömülmüştür.\"