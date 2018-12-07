T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şarköy'de 6 öğrenci yedikleri çikolatadan zehirlendi

NURİ ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde ilkokulda, bir velinin okul idaresine dağıtılması için verdiği, son tüketim tarihi geçen çikolatadan yiyen 6 öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

07 Aralık 2018 21:06

NURİ ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde ilkokulda, bir velinin okul idaresine dağıtılması için verdiği, son tüketim tarihi geçen çikolatadan yiyen 6 öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 
Şarköy ilçesine bağlı Eriklice Mahallesi\'nde bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokula giderek, dağıtılması için okul yönetimine çikolata verdi. İkinci sınıf öğrencilerinden 6\'sı yedikleri çikolatadan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilere \'gıda zehirlenmesi\' teşhisi konuldu. Yapılan incelemede öğrenci velisi tarafından getirilen çikolataların tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NURİTekirdağ DHA TEKİRDAĞEriklice MahallesiOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24