T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şarköy'de 3 metre 20 santimlik yılan ölüsü bulundu

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde 3 metre 20 santim uzunluğunda ölü yılan bulundu

21 Şubat 2018 18:14

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde 3 metre 20 santim uzunluğunda ölü yılan bulundu. Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, ilk incelemede piton olduğunu tahmin ettikleri yılanla ilgili gerekli çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Şarköy\'ün İstiklal Mahallesi, Killik mevkiinde dev yılan ölüsünü bulan kişi, bunu Avcılar ve Atıcılar Derneği\'ne götürdü. Burada avcılar tarafından şaşkınlıkla incelenen yılanın yapılan ölçümünde 3 metre 20 santim boyunda olduğu belirlendi. Avcıların haber vermesi üzerine Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü\'nden bir ekip Şarköy\'e giderek yılanı aldı. Ekipler, yılanın bulunduğu bölgede inceleme yaparak, vatandaşlarla da görüştü.
Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, ilk incelemede yılanın piton olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Bir ekibin ilçede ilk incelemesini yaptığını belirten İnal, \"Fotoğraflardan yılanın piton olduğunu düşünüyorum. Yılanı alıp İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi\'ne gönderip, burada bilimsel incelemesini yaptıracağız. Bu hayvan türü bizim bölgedeki doğal hayatta yok. Egzotik bir tür, bunlar tropikal iklimlerde yaşar. Bu yılan yasal olmayan yollardan getirilmiş olabilir. Vatandaş ya elinden kaçırdı ya da doğaya salmış olabilir. Gerekli inceleme ve araştırmaları yapıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NuriTekirdağ DHA TEKİRDAĞOrmanSuTekirdağMüdürü GökayMahallesi KillikAvcılarAtıcılar DerneğiAvcılarınMüdürlüğüEkiplerBirYılanıOrman FakültesiBuEgzotikVatandaşGerekliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24