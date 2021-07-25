Şarköy'ün nüfusu tatilde 33 binden 400 bine yükseldi

Tatilde vatandaşların bir bölümü de Tekirdağ'ın Şarköy ilçesini tercih etti. 33 bin nüfuslu ilçenin nüfusu bayram tatilinde 400 bini aştı.

Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçe Şarköy’de 11 günlük bayram tatilinde otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. İlçeye, bayram boyunca 175 bin araçla giriş yapıldığı belirtilirken, belediyeden yapılan anonslarla ilçe merkezine araçlarla gidilmemesi istendi.

"Tatil döneminde 1 milyon ton su harcandı"

Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Sevim, şu açıklamayı yaptı:

“Kurban Bayramının 11 gün tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatillerini ilçemizde konaklayarak geçirdi. İlçemiz normal nüfusu 33 bin olmasına rağmen iki yıl önce doğalgaz verilmesi ve pandemi döneminde birçok yazlıkçının kış ayını ilçemizde geçirmiş olmasıyla kış nüfusu 100 bine ulaşmıştı. İlçemizde 55 bin konut ve mesken olduğundan vatandaşlar genelde evlerinde kalıyor. Tatilde nüfusumuzun 400 bini geçtiğini tahmin ediyoruz.”

Sevim, günlük 150 ton çöp topladıklarını sözlerine eklerken, Şarköy TESKİ Şube Müdürü Ali İhsan Mercan da ilçedeki su günlük su tüketiminin 75 bin tonu aştığını, tatil döneminde 1 milyon ton su harcandığını belirtti.