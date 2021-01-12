Şarköy’de fırtına ağaçları devirdi; Manisa'da konteyner ev uçtu

Türkiye'nin birçok bölgesinde fırtına etkili oluyor. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yağmur ve ardından etkili olan fırtınada ağaçlar, telefon direkleri devrildi, çatılar uçtu. Manisa'da ise 3'ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre takla atarak savruldu, 2 kişi yaralandı.

Şarköy’ün Yeniköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada, telefon direkleri, ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısındaki kiremitler uçtu. Ağacın üzerinde devrildiği bir otomobilde ise hasar meydana geldi. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, fırtınanın meydana geldiği mahallede incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri, devrilen ağaçlar ve telefon direklerini kaldırdı.

Manisa'da ev 30 metre uçtu

Manisa'da etkili olan fırtına sırasında, 3'ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre takla atarak savruldu, 2 kişi yaralandı.

Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı bölgesinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, saat 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı. Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)