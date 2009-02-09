Sarkisyan'dan hem barış hem savaş mesajı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yakın gelecekte iyileşebileceğini söylerken Azerbaycan'la savaş istemediklerini ama savaşmaktan korkmadıklarını da bildirdi.



Merkezi Erivan'da bulunan Mediamax ajansının haberine göre Sarkisyan, 45. Münih Güvenlik Konferansı sırasında yaptığı konuşmada Türkiye-Ermenistan ilişkilerine değindi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçen yıl yaptığı Erivan ziyaretinin önemine dikkati çeken Sarkisyan, bu ziyaretin, iki ülke ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını ve bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin süreklilik kazandığını kaydetti.



Güney Kafkasya'daki gelişmelere de değinen Sarkisyan, bölge ülkelerinin ortak işbirliği ve diyalogları sonucunda bölgede istikrarın ve barışın güçlenebileceğini ifade ederek, “Güney Kafkasya'da birbirini izole etme politikaları uygulanırken bölgesel istikrardan söz edilemeyeceği” yönündeki düşüncesini dile getirdi.



Sarkisyan, halen Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ konusuyla ilgili olarak da, çözüm için Azerbaycan'ın dikte ettirme usulünden vazgeçmesi gerektiğini ileri sürerek, bölgedeki Ermeni toplumunun kendi geleceğini belirleme hakkı olduğunu savundu.



Serj Sarkisyan, savaş istemediklerini ama savaşmaktan korkmadıklarını da bildirdi.

