Sarkisyan: Protokolleri Türkiye onaylarsa biz de onaylarız

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Azati Sarkisyan, 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 1915 Olayları'nın 100'üncü yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajı değerlendiren Sarkisyan, "Uluslararası kamuoyuna yönelik bir açıklamaydı. Umarım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Nisan'da daha güçlü bir açıklama yapar ve ilişkiler normalleşir" dedi.

CNN Türk'ten Damla Doğan'a verdiği söyleşide "Türkler de Ermeniler de bu bölgede. Komşu olmayı biz seçmedik" diyen Sarkisyan, "Protokolleri Türkler onaylasaydı, her şey farklı olurdu. Protokolleri meclisten çekmek, Türkiye'ye verilen siyasi bir mesajdı. Biz imzamızı çekmedik. Protokolleri Türkiye onaylarsa, biz de onaylarız" diye konuştu.

Protokoller 2009'da imzalanmıştı

İsviçre'nin arabuluculuğunda 2007'de başlatılan süreç, 10 Ekim 2009'da "Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü" ile "İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü"nün imzalanmasıyla yeni bir aşamaya girmişti.



İkili ilişkilerin normalleştirilmesi için çerçeve sunan bu protokoller, iki ülkede de onaylanmaları için ilgili mercilere iletilmişti. Bu çerçevede, Türkiye, protokolleri TBMM'ye göndermişti. Ermenistan hükümeti de ilgili mevzuat uyarınca protokolleri önce anayasaya uygunluğunun denetimi için Anayasa Mahkemesi'ne iletmiş, protokoller daha sonra onaylanmaları için Ulusal Meclis'e sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, 22 Nisan 2010 tarihinde yaptığı açıklamada, protokollerin onay sürecinin dondurulduğunu açıklamıştı.



"Ermenistan ve Türkiye Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü"nde, iki ülke arasında "ortak sınırların açılması", "iki ülkenin dışişleri bakanları başkanlığında, hükümetler arası komisyon ve alt komisyonlarının çalışma kurallarını hazırlamak üzere bir çalışma grubunun oluşturulması", "hükümetler arası komisyon ve alt komisyonlarının çalışma kurallarının bakanlar düzeyinde onaylanması" ve "hükümetler arası komisyonun ilk toplantılarının düzenlenmesi" kararlaştırılmıştı.