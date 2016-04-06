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Dünya
Deutsche Welle

Sarkisyan Merkel ile görüşecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya geliyor. Dağlık Karabağ’daki gerilim ve soykırım iddialarının gündemde öne çıkması bekleniyor.

06 Nisan 2016 12:50


Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ krizinin yeniden alevlendiği bir dönemde Almanya'da resmi temaslarda bulunacak. Başbakanlık'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sarkisyan arasında yapılacak görüşmenin ardından öğle saatlerinde ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Merkel-Sarkisyan görüşmesi öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Sarkisyan ve Ermeni mevkidaşı Edward Nalbandyan ile bir araya gelecek. Sarkisyan, öğleden sonra da Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Bellevue Sarayı'nda kabul edilecek.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar haftasonunda yeniden alevlenmiş, dün yürürlüğe giren ateşkesin ardından silahlar susmuştu. Görüşmelerde Dağlık Karabağ'ın yanı sıra Ermeni soykırımı iddialarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan katliamı ‘soykırım‘ olarak kabul etmiyor. Alman hükümeti de 1915 olaylarının değerlendirilmesinde şimdiye kadar soykırım ifadesini kullanmaktan kaçındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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