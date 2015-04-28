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Sarkisyan: Atatürk’ün mozolesine çelenk koyulması acı veriyordu

'Sovyetlerin yıkılmasından üzüntü duyuyor musunuz?'

28 Nisan 2015 14:49

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, “Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret ettiğinde Atatürk’ün mozolesine çelenk koyması bize acı veriyordu” dedi.

Rus televizyon programı “Pozner”e katılan Sarkisyan, “Sovyetlerin yıkılmasından üzüntü duyuyor musunuz?” sorusuna, “Ermenistan, yeni kurulmuş ve halkı soykırımdan geçirilmiş bir ülke olarak Sovyetler Birliği döneminde ancak kendine gelebildi. Kısa sürede birlik içinde önde gelen cumhuriyetlerden biri oldu” dedi.

Sarkisyan sözlerine şöyle devam etti:

“Tabii o yıllarda Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret ettiğinde Atatürk’ün mozolesine çelenk koyması bize acı veriyordu. Çünkü o çelenk bizim adımıza da oraya konuyordu” dedi.

Aynı programda güncel konulara da değinen Sarkisyan, “Biz şimdiki Türkiye yönetimini soykırım yapmakla suçlamıyoruz. Ancak Türkiye yönetimi soykırımı inkar ederek o trajediye suç ortağı olmuş oluyor. Onları sırtındaki bu yükten kurtulmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

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