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Yaşam

Şarkışla'daki talihliden ses yok SİVAS (A.A)

16 Eylül 2011 19:49

-Şarkışla'daki talihliden ses yok SİVAS (A.A) - 16.09.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 2 kişiden birinin kuponunu yatırdığı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, talihli henüz ortaya çıkmadı. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 287 bin 861 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden birinin kuponunu Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bayiden yatırdığı öğrenildi. Kuponun yatırıldığı bayi, iş yerinin penceresine ''Büyük ikramiye Şarkışla'da'' yazısı ile şanslı rakamlar astı. İlçede büyük merak uyandıran talihli kişinin henüz ortaya çıkmadığı belirtildi. Bayiyi babası İlyas ve kardeşi Seyfi Özkan ile birlikte işleten Köker Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talihlinin kim olduğunu bilmediğini belirterek, ''Çıkana hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasın. İnşallah çıkan parayı iyi bir yerde değerlendirir'' dedi. İlçedeki vatandaşların merakla büyük ikramiyenin kime çıktığını sorduğunu anlatan Özkan, talihlinin şu ana dek ortaya çıkmadığını söyledi.  Özkan, talihliden kendi adına herhangi bir şey beklemediğini de sözlerine ekledi.

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