Sarkıntılık eden eniştesini öldürdü

Mersin'de birlikte yaşadığı ağabeyinin evinde cesedi bulunan 51 yaşındaki Ahmet Çiftçi'nin, baldızı 20 yaşındaki Ş. Y. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Merkez Toroslar İlçesi Turunçlu Mahallesi’nde ağabeyi Yaşar Çiftçi ile yaşayan Ahmet Çiftçi, iddiaya göre pazartesi sabah evden ayrıldı.



Akşam kardeşinden haber alamayan Yaşar Çiftçi, tüm aramaya rağmen ona ulaşamadı. Ertesi gün işe giden Yaşar Çifti, eve döndüğünde kardeşini evde kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Çiftçi’nin göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü saptadı.

Güvenlik kameraları yakalattı

Ahmet Çiftçi’nin cesedi otopsinin ardından toprağa verilirken, polis katili yakalamak için çalışma başlattı. Evin bulunduğu çevrede yer alan iş yerlerinin kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olaydan kısa bir süre önce Ahmet Çiftçi’nin bir genç kızla eve girdiğini saptadı. Yapılan araştırmada genç kızın Çiftçi’nin baldızı Ş.Y. olduğu ortaya çıktı.

"Namusumu korumak için öldürdüm"

Gözaltına alınan Ş.Y, sorgusunda suçunu itiraf etti. Ablası ile yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşayan eniştesi Ahmet Çiftçi ile zaman zaman görüştüklerini anlatan Ş.Y, “Olay günü de buluşup birlikte eve gittik. Evde birlikte alkol aldık. Bir süre sohbet ettikten sonra bana sarkıntılık etmeye başladı.



Bir anda kendimi kaybederek, çantamda bulunan çakı ile bıçakladım. Aşırı alkollü olduğu için göğsüne isabet eden bıçakla yere düşünce iki kez de sırtından bıçaklayarak kaçtım. Namusumu korumak için bıçakladım” dedi.