Şarkılı, türkülü, halaylı SİT protestosu

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, doğal SİT alanlarının derecelerinin değiştirilmesi, \'Muğla cennet kalsın\' sloganı ile düzenlenen şarkılı, türkülü, halaylı sonbahar şenliği ile protesto edildi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından Menteşe İlçesi\'nin kırsal Yerkesik Mahallesi\'ndeki Akbük Koyu\'nda düzenlenen etkinliğe, Muğla merkez başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Ula ve Yatağan ilçelerinden yaklaşık bin kişi katıldı. Çevrecilerin şarkılı, türkülü, halaylı eylemine koydaki yerli ve yabancı turistler de destek verdi. CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, TEMA Bodrum üyeleri, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Bilgi Taşkıran, CHP\'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan yardımcıları Levent Ünver ve Mehmet Güven ile Ula Belediye Başkan Yardımcısı Oruç Özkan\'ın da katıldığı şenlikte, yerel sanatçılar Cem Kocabıyık, Ali Onur Dede, Ali Akçay yöresel türküleri seslendirdi.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Eyleme katılanlar, \'Cennet Gökova Körfezi tehlike altında\', \'Mavi yolculuğu da yat turizmini de yelkenciliği de bitirecekler\', \'Muğla cennet kalsın\', \'Bir bilimsel rapor varmış gören var mı?\', \'Cennette talana da ranta da hayır\' ve \'Kıyılar halkındır engellenemez\' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, 2 kilometrelik Akbük Koyu\'nda insan zinciri oluşturdu. Karadaki eylemcilere denizde bulunan tekneler de kornalarını çalarak destek verdi. Etkinlikte konuşan Menteşe Kent Konseyi Başkanı Bilgi Taşkıran, Gökova\'nın, Muğla\'nın cennet kalabilmesi için uygulamaya konulan doğal SİT alanı derecelerinin mutlaka değişmesi gerektiğini, aksi takdirde yapılaşmanın, beton yığınlarının önünün açılacağını söyledi.

\'KOYLARI KORUMAK İÇİN ANT İÇTİK\'

Kent Konseyi Üyesi Mehmet Çilsal, çeşitli yarışmaların yapıldığı, şarkı ve türkülerle halayların çekildiği şenliği cennet Gökova\'nın en güzel köşelerinden Akbük\'te yapmalarının nedeninin, bu güzelliğe dikkat çekmek olduğunu belirtti. Çilsal, \"Cennet Gökova Körfezi tehlike altında. Burada mavi yolculuğu, yat turizmini, yelkenciliği bitirecekler. Bugün Akbük\'te kıyımızı, koylarımızı, taşımızı, ağacımızı caretta carettalarımızı, çiçeğimizi, yüreğimizdeki sevgiyi korumak için Akbük\'e geldik. Doğal SİT alanlarının derecelendirme değişikliğini bugüne kadar kabul etmedik yine de etmeyeceğiz. Muğla\'nın eşsiz doğal güzelliklerine kazanç kapısı olarak bakılmasını, tabiatın mevduat yapılmasına tahammül edemeyiz, göz yumamayız. Doğayı koruma şenliğimizi, yürüyüşlerle, bisikletlerle, yüzerek, teknelerimizle uçurtmalarımızla, balıkçılarla, sörfçülerimizle, arıcılarımızla, meşe tohumlarımızla renklendirdik. Mavi yolculuğu Gökova Körfezi\'ni, turizmi, denizciliği, biyolojik türleri, ekosistemi çarpık plansız yapılaşmayı, koylarda otel, tatil köyü siteler yapılmasını kısacası \'Muğla nasıl cennet kalır?\' sorusuna cevap, aradık. Muğla\'yı korumak için topyekûn mücadele etmek için ant içtik\" dedi.

\'HALKIN DEĞİL SERMAYEDARLARIN ÖNÜ AÇILIYOR\'

MUÇEP Üyesi Rezzan Şebin de platformun kuruluşuyla ilgili bilgi verip, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Muğla İli Doğal SİT Alanları Derecelendirmeleri\'ndeki değişikliklere değindi. Şebin, şunları söyledi:

\"Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 11 Kasım 2016\'da yaptığı toplantıda, belki de ilk kez iktidar partisi, muhalefet partilerinin meclis üyelerinin tümünün oybirliği ile aldığı bir karar vardı. Bakanlığın bir inşaat/emlak firmasına ihale ettiği Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor\'a dayanarak hazırlandığı söylenen \'Muğla İli Doğal SİT Alan Derecelendirmeleri\'ndeki değişikliğe Meclis üyeleri oybirliği ile \'Projeye bu hali ile hayır\' dedi. Nedeni de açıktı. Proje uygulamaya konulursa, köylülerimizin konut yapma gibi sorunları belki de sadece yüzde bir oranında çözülecekti. Ancak, adrese teslim gibi bazı eşsiz güzellikteki koylarımızda büyük şirketlere, holdinglere arazi tahsis yapılan yerlere tesis yapma imkanı sağlanıyordu. Yani, kıyılarımız, koylarımız inşaata, yapılaşmaya açılıyordu. Halkımızın değil, sermayedarların önü açılıyordu\" diye konuştu.

\'GÖKOVA PAFTASI İPTAL EDİLSİN\'

Gökova\'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğuna dikkati çeken Şebin, \"Uluslararası sözleşmelere imza atan devletimizin, imzasını çiğnememesi gerekir. Askıya bile çıkmadan uygulamaya giren bu pafta için açtığımız davanın takipçisi olacağız. Muğla için hazırlatılan proje iptal edilerek, sürece yöre halkı, yerel yönetimler, üretici kooperatifleri, denizciler, dernekler ve odalar katılarak yeniden düzenlensin. Halktan gizlenen bilimsel rapor açıklansın. Platform olarak, koylarımız, yaşam alanlarımızı, tabiat varlıklarımızı korumaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı kullanarak, şenlikler düzenleyerek yöremize sahip çıkacağız, Gökova paftasının acil iptal edilmesini istiyoruz\" dedi.

Sekiz saat süren şenlik, burada düzenlenen yarışmalara katılan ve dereceye girenlere bal ve zeytinyağı hediye edilmesiyle sona erdi.



FOTOĞRAFLI