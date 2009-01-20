Şarkılarla bir kez daha 'Uğur'lanacak

24 Ocak 1993'te, yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, bir hafta boyunca düzenlenecek söyleşiler, açıkoturumlar, konserler, dans, film, tiyatro gösterileri, sergiler olmak üzere çeşitli etkinliklerle anılacak.



Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı tarafından düzenlenecek Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri, "16. Adalet ve Demokrasi Haftası" adıyla, 24 Ocak itibariyle tüm hafta boyunca sürecek ve 31 Ocak 1990'da Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma etkinlikleri ile tamamlanacak. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 16. yıldönümü anma etkinlikleri, 24 Ocak saat 11.00'de, Batıkent Uğur Mumcu Parkı'nda bulunan anıta çelenk koyma töreni ile başlayacak.



"Uğur Mumcu Sesleniyor: Sömürenler Demokrasisi, Hırsızlar Düzeni" sloganıyla, sevenleri aynı gün saat 13.00'da, karanfil ve mumlarla Uğur Mumcu'nun sokağında olacak. Burada, Ankara Çok Seli Müzik Derneğince, Çocuk Korosu Konseri gerçekleştirilecek. Konserin ardından, Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan anıtmezarı ziyaret edilecek.



Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Dostları Uğur Mumcu'yu Anlatıyor" başlıklı söyleşi aynı gün saat 16.00'da Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Özgen Acar, Işık Kansu ve Nuri Yıldırım'ın katılacağı söyleşinin ardından Mumcu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda "Uğur Mumcu Sesleniyor 2009; Siz Verin Hükmünüzü..." başlığı altında düzenlenecek dans ve sinevizyon gösterisi ve Leman Sam Konseri ile anılacak.



Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri, 25 0cak'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 11.00'de düzenlenecek şiir ve müzik dinletileri ile devam edecek. Şairler, Özgen Seçkin, A. Kadir Paksoy, Selma Ağabeyoğlu, Arzu Alır, Gökhan Cengizhan, Ahmet Antmen, Bilge Öngöre, Ali Rıza Kars, Metin Turan, Neşe Ersoy'un katılacağı, etkinliğin ardından "Demokrasiye Selam, Hırsızlığa Devam" konulu açık oturum gerçekleştirilecek.



Açıkoturumun dikkat çeken konukları ise, yazar İlhan Taşçı, Tuncay Çelen ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 25 Ocak etkinlikleri, konuşmacıların Prof. Dr. Korkut Boratav, Porf. Dr. Mustafa Altıntaş, Prof. Dr. Yakup Kepenek, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Günaydın olduğu söyleşi ve ardından düzenlenecek "Üç Anadolu" temalı konserle sona erecek.



Özge Mumucu'da "15 yıl önce bugün"



Uğur Mumcu 26 Ocak'ta da anılmaya devam edecek. Gün boyunca Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, öğretim görevlileri ve gazetecilerin katılacağı "Eğitim ve Sömürü", "Kültür Sömürgenleri", "Sömürü ve Yolsuzluğun Dünü Bugünü" başlıklarındaki açıkoturumlar gerçekleştirilecek.



Aynı gün saat 19.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde de, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu tarafından hazırlanan "15 Yıl Önce Bugün" adlı belgesel film gösterilecek. Buradaki anma etkinlikleri, saz dinletisi ve ardından Özgen Acar, Erdal Sarızeybek, Doç. Dr. Ünsal Yavuz'un konuşmacı olarak katılacağı "Sömürenler Demokrasisi, Hırsızlar Düzeni" başlıklı açıkoturumla sona erecek.



27 Ocak Salı günü, Çağdaş Sanatlar Merkezi bu kez saat 14.30'da "Bankacılık Sisteminde Yabancılaşma, Üretici Köylü Sömürüsü" konusu etrafında birleşen, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Yard. Doç. Dr. Oktay Gökdemir, Dr. Hulusi Tanman, Tuncay Mollaveisoğlu, Uğur Civelek'i konuk edecek. Açıkoturumun ardından, sırasıyla saz dinletisi, halk dansları topluluğu gösterisi, Türk Halk Müziği Konseri ile Necati Cumalı'nın "Gömü" adlı oyunu sahnelenecek.



28 Ocak Çarşamba günkü anma etkinlikleri de, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 12.30'da gerçekleştirilecek, Öner Tanık, Makbule Cengiz, Emrah Konuralp, Osman Yılmaz'ın konuşmacı olarak katılacağı "Uğur Mumcu ve Gençlik" başlıklı açık oturumla başlayacak.



Ardından, Özge Mumcu'nun "15 Yıl Önce Bugün" adlı belgesel filmi bu kez saat 16.30'da Konferans Salonu'nda gösterilecek.



Etkinlikler, yazı-karikatür ile ahşap alçak kabartma sergisi, gitar dinletisi, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı "Küresel Saldırılara Karşı Hukukun Savunulması" başlıklı söyleşi ile sona erecek.

Aynı gün saat 18.00 itibariyle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Batıkent Şubesi'nde de gazeteci yazar Bahadır Selim Dilek ve Uluç Gürkan'ın katılacağı söyleşiler düzenlenecek.



Şarkılarla "Uğur"lanacak



Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri, 29 Ocak Çarşamba günü, saat 13.00'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek, Necla Ülkü Kuglin, Av. İlknur Kalan ile Yaşar Seyman'ın katılacağı, "Yoksulluk Kadınları Neden İki Kez Vurur?" konulu açıkoturumla devam edecek.



Ardından, bu kez M. Emin Değer, A. Nejat Ölçen, Uluç Gürkan, Şengül Hablemitoğlu'nun aynı masayı paylaşacağı, "Yediveren Bağımsızlık Gülleri" başlıklı açıkoturum yapılacak. Aynı gün saat 20.00'de Ankara Sanat Tiyatrosu, Uğur Mumcu için, Ariel Dorfman'ın "Ölüm ve Kızı" adlı eserini sahneye koyacak.



30 Ocak Cuma günü de Mumcu anısına Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıkoturum, söyleşi ile şiir ve müzik dinletileri düzenlenecek. Hafta'nın ve anma programının son günü olan 31 Ocak'ta ise, bundan 18 yıl önce Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan anıtmezarında saat 12.30 itibariyle ziyaret edilecek.



Ardından Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Av. Tuncay Alemdaroğlu, Av. Şevket Şahap İnce, Av.Reşat Yalın tarafından "Sömürüye Karşı Hukuk" tartışılacak.



Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri, "16. Adalet ve Demokrasi Haftası", Geleneksel Kapanış Gecesi ile son bulacak. Uğur Mumcu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda saat 19.00'da Cahit Berkay, Çetin Gül, Emrah Karaca, Ufuk Karakoç, Grup Gündoğarken'in vereceği konserle bir kez daha "uğur"lanacak.

