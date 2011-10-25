Şarkılarını Van'daki yaraları sarmak için söyleyecekler



T24 - Aylin Aslım, Demir Demirkan, Duman, Moğollar, Mor ve Ötesi, Redd gibi grupların da sahne alacağı "Van İçin Rock" yardım konserleri, 30 Ekim Pazar günü İstanbul Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

Rock sanatçıları ve grupları, yardım konseri için biraraya geliyor.



CNNTürk'te yer alan habere göre, Konserin duyurusu şöyle:



"Biz müzisyenler olarak, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu ortamda, en iyi yaptığımızı düşündüğümüz şeyle yani ürettiğimiz müziği arkamıza alarak Van'a destek için bir araya geliyoruz. Bu konserin amacı Van'da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaktır.



Amacımız eğlenmek değil, aksine birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu dönemde başta biz müzisyenler bir araya gelerek, mümkün olduğu ölçüde VAN’da yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışmaktır.



Türkiye'de ilk kez bu kadar çok Rock grubunu bir arada izleyeceğiniz bu konserde dinleyici sayısı oldukça önemli. Kısa sürede organize olduğumuz bu büyüklükte bir konserde olup Van'da yaşanan felakete katkı sağlayacağınızdan eminiz.



Pazar 12.00'da başlayacak konser 23.30'a kadar sürecektir. Kapı açılış saati ise normale göre biraz erken; saat 10.00'da kapılar açılacaktır. Sıradışı bu konserde, gelin hep birlikte hem Van için toplayabildiğimiz kadar parayı toplayalım hem de bu tarihi konserin bir parçası olalım.



Konserde çalışan, destekleyen, sahnede olan, satış yapan herkes gönüllüdür. Kimse her hangi bir ücret almayacaktır. Konserin tüm geliri doğrudan Türk Kızılay'ına aktarılacaktır."







Sanatçılar devrede





Bu arada dün Şirin Payzın'ın sunduğu '360 Derece' programına katılan REDD grubundan Güneş Duru, "Van İçin Rock" konserinin detaylarını anlattı.



Başlangıçta küçük bir şey olarak başladığını, bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediklerini belirten Duru, şöyle konuştu:



"Çok hızlı büyüdü ve güzel bir yere geldi. Küçükçiftlik Park'ta bir konser düzenliyoruz, adı Van İçin Rock. Çok sayıda sanatçı arkadaşımız var. 40 ayrı sanatçı sahnede olacak. Bütün rock grupları var diyebilirim.



Bu çok kollektif bir çaba. Topladığımız gelir Türk Kızılay'ı üzerinden Van'a gidecek, orada kullanılmak üzere. Buradaki birlik ve dayanışma önemli bizim için. Hiçbir kurumun ön planda olmak istememesi güzel. Çünkü herkes ciddi anlamda seferber oldu ve yardıma koştu.

Dün gece uyumadık ve bunun planlamasını yaptık. Dream TV'den de canlı olarak yayınlanacak. Umarız çok sayıda inasan gelir. Bilet fiyatı çok fazla değil. İstanbul'da olamayanlarda biletleri internet üzerinden alabilirler. Bunu da yardım olarak düşünebilirler."

4x4'ten Yüksek Sadakat'a...

Katılımı kesinleşen isimler şöyle:

4x4, Aslı, Aylin Aslım, Ayşe Saran- Murder King, Can Bonomo, Cem Köksal, Çilekeş, Demirhan Baylan, Demir Demirkan, Dilemma, Duman, Direc-t, Emre Aydın, Ete Kurttekin, Feridun Düzağaç, Foma, Gece, Gece Yolcuları, Gripin, Haluk Levent, Kurban, Mabel Matiz, Malt, Marsis, Melis Danişmend, Model, Moğollar, Mor ve Ötesi, Multitap, Ogün Sanlısoy, Özge Fışkın, Pamela, Redd, TNK, Yüksek Sadakat.

Biletler, salı gününden itibaren tüm Biletix satış kanallarından veya Maçka Küçükçiftlik Park gişesinden temin edilebilir.







