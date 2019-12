'Şarkıların dini, milliyeti yok'

Güldünya Konseri'nde Kürtçe şarkı söyleyen Ajda Pekkan, "Şarkılardan kimseye kötülük geldiği görülmemiştir. Şarkıların dini, dili, milliyeti yoktur. Şarkılar özgürdür" dedi.Hürriyet Gazetesi'nin 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın kullanma bilincinin artırılması için düzenlediği "Güldünya Şarkıları Konseri", geçtiğimiz pazartesi akşamı İstanbul Maslak'taki TİM'de yapıldı. "Güldünya Şarkıları" adlı albümdeki şarkıların da seslendirildiği konsere, Ajda Pekkan'ın Şiwan Perver’in yazdığı "Kürt Kızı" şarkısında Aynur'la yaptığı düet damga vurdu.Konser sonrası medya kuruluşlarına bir açıklama gönderen Pekkan, "Kılıcın yerini kalem, düşmanlığın yeri kardeşlik almalı" dedi.Şarkıların milliyeti olmayacağını söyleyen Pekkan, açıklamasında şu satırlara yer verdi:"Hürriyet'in ezilmiş kadınlara bir el uzatmak, bir destek vermek amacıyla düzenlediği Güldünya Konseri'nde Kürtçe şarkı söyledim. Bu dilde söylenen müziğin en önde gelen isimlerinden Aynur (Doğan) ile düet yaptım.'Keçe Kurdan'ı Aynur ile birlikte, şarkıda sözü edilen hemcinslerimin eğitim mücadelesini, kalbimde hissederek söyledim. Bütün istediğim, hep şarkı söylemek olmuştur. Şanslıyım ki, bunu yapabilme imkanı buldum, her zaman ve her fırsatta. Ve her dilde...Sıklıkla anlattığım bir konuyu tekrarlamak isterim; müzik yaşamımın başlarında, bir örnek, bir model kabul edebileceğim hiç kimse yoktu. Her şeyi düşünmek zorunda kalan, bulan ve uygulayan bendim. İyi yapmaya çalıştım, her şeyi ama her şeyi 'yüreğimin sesini dinleyerek' yaptım.Ve yüreğim her zaman insandan yana, şarkılardan yana ses vermiştir. Hayat denilen uzun ve zorlu yolda, kılavuzum da hep bu olmuştur. Şarkılardan kimseye kötülük geldiği görülmemiştir. Aksine, bizi ayakta tutan unsurların başında gelirler. El verir bizi ayağa kaldırırlar, güç verir yarına uzanmamızı sağlarlar.Şarkıların dini, dili, milliyeti yoktur. Şarkılar özgürdür, bütün dünyayı dolaşır, ihtiyacı olan herkese ulaşırlar. Ve işte tam da bu nedenle, hangi dilde söyleniyor olurlarsa olsunlar, yalnızca kalplere dokunmaktır amaçları. Bugüne kadar Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Yunanca hatta Japonca şarkılar söyledim."Ajda Pekkan, konserde Aynur'la "Kürt Kızı" şarkısını seslendirdi.