Şarkılar termik santrala karşı söylenecek

T24- Anadolu grubu tarafından Samsun Gerze'de yapılması planlanan termik santrala karşı sivil toplum kuruluşları harekete geçmişti. Şimdi de sanatçılardan oluşan kalabalık bir grup bu pazar günü bir konser ile dikkatleri Gerze'ye çekmeye çalışacak.





Termik santrala hayır konserinin fikir babası Burhan Şeşen. Şeşen, "İyi Haberler" adlı televizyon programının çekimi için gittiği Sinop'ta Belediye Başkanı Baki Ergül ve Sinop Çevre Platformunun üyeleri ile tanışmış. Bu görüşmeden sonra konseri düzenlemeye karar vereren Burhan Şeşen sanatçı dostlarında yardım istemiş.





Radikal gazetesinden Eray Aytimur'un haberine göre Şeşen, "Bu konser hayatımın en anlamlı konseri olacak. Karadeniz halkı nükleer, termik ve HES'lere karşı çok duyarlı ve tepkilidir. Hiç kimse Çernobil'i unutmadı ve unutmayacak bu nedenle de konserimize katılıp bize destek vereceklerine eminim." dedi.





Sinop Belediyesi ve Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneğinin ortaklaşa organizasyonu olan konser 26 Eylükl Pazar günü saat 20.00'da Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleşecek.



Konsere katılacak sanatçılar ise şöyle: Aylim Aslım, Bülent Ortaçgil, Fuat Saka, Moğollar, Şevval Sam, Birol Topaloğlu, Ezginin Günlüğü, Gökhan Birben ve Grup Gündoğarken.



