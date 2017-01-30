Şarkılar basın özgürlüğü için: Susmuyoruz söylüyoruz

Evrensel Gazetesi, Olağanüstü Hâl (OHAL) sürecinde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kapatılan ve baskıya uğrayan basın kuruluşlarıyla dayanışmak amacıyla konser düzenliyor.

“Susmuyoruz söylüyoruz” sloganıyla 1 Şubat’ta Kadıköy Moda sahnesinde gerçekleşecek konserde Hüsnü Arkan, Birsen Tezer, Bajar ve Cihan Mürttezaoğlu sahne alacak, gecenin sunuculuğunu Sanatçı Feryal Öney ve Ayşen Güven’in sunuculuğunu yapacak.

"Şarkıları söyleyelim, gazetelerimizi yaşatalım!"

Konserin “Bir daha: Susmuyoruz, söylüyoruz” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hiç durmadan tek bir ses duyuyoruz! Televizyonlarda, gazetelerde aynı başlıklar, manşetler... Ülkemizin bu ağır, karanlık döneminde gerçeği kim anlatıyor? Kim gösteriyor? Kim yazıyor? Bize bizim gerçeğimizi, geleceğimizi gösteren gazeteleri yaşatmak için buluşuyoruz. Susmuyoruz söylüyoruz! Çünkü sadece OHAL döneminde pek çok gazete ve televizyon sadece gerçeği haber yapma ve halka haber verme hakkını kullandığı için kapatıldı. Susmuyoruz, söylüyoruz! Çünkü; savaşı, yoksulluğu, haksızlığı, ayrımcılığı ama sanatı, umudu, aşkı ve özgürlüğü de yazan, gösteren, görüntüleyen, tarihe not düşen yayınlar tükenmedi, susmadı.

“Kalan bir avuç gerçeğin sesini nasıl koruyacağız, nasıl yaşatacağız? Bu soruya İstanbul’un bu yakasından cevap oluyoruz. Yıllardır her ağır dönemde halkın haber hakkına cevap olan Evrensel Gazetesi’ne güç vermek için buluşuyoruz. Cumhuriyet Gazetesi gibi Birgün Gazetesi susmadığı için biz de söylüyoruz. Gündem yine de susmadığı için biz de söylüyoruz. Haydi hep beraber susmayalım gerçeklere bakalım, şarkıları söyleyelim, gazetelerimizi yaşatalım!”

1 Şubat'ta saat 19.00'da gerçekleşecek olan konseirn biletleri Moda Sahnesi'nden alınabilir.

Bombalı saldırı nedeniyle ertelenmişti

İstanbul, Beşiktaş'ta 10 Aralık günü gerçekleşen, çok sayıda can kaybına yol açan bombalı saldırı nedeniyle 12 Aralık günü gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiş, 1 Şubat’a ertelenmişti.