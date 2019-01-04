Şarkikaraağaç'ta fırtına hasara yol açtı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Şarkikaraağaç\'ta dün saat 22.00 sıralarında başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan fırtına maddi hasara yol açtı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu, elektrik telleri koptu, elektrik ve aydınlatma direkleri devrildi. Fırtına pek çok noktada ağaçları kökünden söktü. Tellerin kopması nedeniyle Fakılar köyüne ise gece boyunca elektrik verilemedi.



FOTOĞRAFLI