Şarkıdaki 'Kürdistan' ifadesine 1 yıl, 6 ay hapis cezası veren mahkeme başkanı: Bir seferliğine affediyoruz

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçılarından Veysi Ermiş’in seslendirdiği şarkılarda “gerilla" ve "Kürdistan" ifadeleri geçtiği için yargılandığı davada "örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl, 6 ay, 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı "Sicilin temiz olduğunu için seni affediyoruz bir seferliğine. Affediyoruz derken cezayı erteliyoruz" dedi.

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçılarından Veysi Ermiş hakkında, sanal medya hesapları üzerinden paylaşılan Kürtçe şarkılardan kaynaklı “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ermiş ve avukatı İrfan Arasan duruşmada hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, mahkeme, Ermiş’e Newroz kutlamalarına katılıp katılmadığını, bir şarkıda ismi geçen “Komutan Egît”in kim olduğunu sordu. Newroz’a katıldığını ve bunun suç olmadığını ifade eden Ermiş, Newroz’da söylediği şarkılar yerine alanda açılan bayrak ve posterler üzerinden yargılandığını kaydetti.

Mütalaaya karşı savunma yapan avukat Arasan, suçlamaları kabul etmediklerini ve suçlamalar arasında bulunun 'Kürdistan' ifadesinin suç teşkil edemeyeceğini belirterek “Kürdistan bin yıllardır var” dedi.

Arasan, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Batman’a yaptığı ziyareti anımsatarak, Erdoğan'ın “Batmanê Batmanê” şarkısıyla karşılandığını ve bu şarkıda “Batman Kürdistan’ın gülüdür" ifadesinin yer aldığını söyledi. Arasan, Kürdistan ifadesinin suç olmadığını vurguladı.

5 dakikalık aranın ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı, Ermiş'in seslendirdiği parçalarda “gerilla" ve "Kürdistan" ifadeleri geçtiği için "örgüt propagandası yapmak" suçu işlediğini belirterek , 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme Başkanı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Sicilin temiz olduğunu için seni affediyoruz bir seferliğine. Affediyoruz derken cezayı erteliyoruz. Kürtçe şarkılar söyleyebilir amenna. Ama yok işte gerilla dersen PKK’yi övmüş oluyorsun. Haberin olsun tamam mı? Ha şarkı söyle, Kürtçe yasak değil. Hatta TRT ŞEŞ diye bir kanal var. Gerilla, Kürdistan’ı biz Türkiye sınırları içinde kabul etmiyoruz. Irak’ta olan yerde söyleyebilirsin. Misakı Milli sınırları içinde yapamazsın. Hadi gidebilirsin."