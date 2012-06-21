Müzik öğretmenine okul çıkışı kezzaplı saldırı

Şarkıcı Zeynep Bektaş'ın yüzüne, öğretmenlik yaptığı okulun önünde tuz ruhu ve kireç sökücü karışımı sıvı atıldı.



Kartal Yakacık'taki bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Bektaş, akşam saatlerinde evine gitmek için okulun önünde park halinde bulunan aracına yöneldi. Bu sırada yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 3 kişi, önceden hazırladıkları tuz ruhu ve kireç sökücü karışımı sıvıyı Bektaş'ın yüzüne attı.

Bektaş bağırarak çevreden yardım isterken, saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı.



Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yüzünde yanık oluşan Bektaş, ambulansla kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.