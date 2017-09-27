Şarkıcı Zeynep, Bodrum'da öğretmen oldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep, özel bir ortaokulda müzik dersleri vermeye başladı.

İstanbul\'dan 1 yıl önce Bodrum\'a taşınan şarkıcı ve müzik öğretmeni Zeynep, uzun yıllar ara verdiği öğretmenlik mesleğine döndü. \'Mehmedim\' şarkısı ile ünlenen Zeynep, Bodrum\'un Konacık Mahallesi\'ndeki Özel Fen Bilimleri Ortaokulu\'nda 7\'nci sınıf ve müzik grubu öğrencilerine müzik dersi veriyor. Öğretmenliği çok özlediğini ve geri döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydeden Zeynep, \"Yaklaşık bir yıl önce Kıyıkışlacık Mahallesi\'ne yerleştim. Yeni bir öğretim yılında yavrularımız ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok yetenekli çocuklar. Öğretmenliğin çok ulvi bir meslek olduğunu bir kez daha anladım. Erdemli, şahsiyetli, karakterli yüce Atatürk çocukları yetiştirmek en büyük idealimdi. Bu nedenle çok çok mutlu ve gururluyum. İdealist ruhumla onları kendime çok benzetiyorum. Konservatuvarda aldığım tüm bilgileri yavrularıma aktarmak istiyorum\" dedi.

Okuldaki müzik öğretmenleri ile birlikte özel projeler hazırladıklarını belirten Zeynep, \"29 Ekim,10 Kasım ve 23 Nisan gibi önemli günlerimizde müzikal gösteriler ve konserler düzenleyeceğim. Hem velilerimiz hem Bodrumlular bu etkinliklerimizi büyük keyif ile izleyecek. Çocuklarımız yeteneklerini ilk birkaç derste göstermeye başladı bile. Biraz azim ve gayretle aralarından geleceğin müzik yıldızlarının çıkacağına inanıyorum\" dedi. 7\'nci sınıf öğrencilerinden 12 yaşındaki Duru İşbilir ise Zeynep öğretmenlerini çok sevdiklerini belirterek \"O çok iyi bir arkadaş. Çok mutluyum, bu imkanı bizlere sağlayan okul yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Onun yolunda güzel şeyler yapmak arzusundayım. Örnek olarak öğretmenimi almak istiyorum\" dedi. Zeynep haftanın 4 günü öğrencilere eğitim verecek.

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