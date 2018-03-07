Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga hayatını kaybetti





Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) Ünlü şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga 1 aydır tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde sabah saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gaga\'nın kardeşi Tülin Gaga, \" Hep güzel şeyler yaşayacağını, güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu \" dedi.

Yaşar Gaga\'nın cenazesi yakınları tarafından Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Cenazeyi almaya gelen Gaga\'nın kardeşi Tülin Gaga, ağabeyini 11.15\'te çoklu organ yetmezliğinden kaybettiklerini belirterek, \"Çok üzgünüz, inanılmaz derecede kendimizi kötü hissediyoruz. Sanat camiasından birçok arkadaşı yalnız bırakmadı. Her dakika yanına geldiler, iyi bir haber almak için hepimiz birbirimizle seferber olduk. Maalesef o iyi habere ulaşamadık. Sezen Aksu biraz önce de buradaydı. Yakından takip etti. İlgilendi, elinden geleni yaptı. Sonuç maalesef kötü oldu. Yarın saat öğlen namazında Ortaköy Camii\'nden kaldırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda.. Değişiyordu; gün geliyor bir gün daha iyi fakat bir gün geliyor daha kötü olduğu söyleniyordu. 10 gündür durumunun kötü olduğuna yönelik bilgiler alıyorduk. Kalp yetmezliği sonuçta da çoklu organ yetmezliğinden kaybettik\" dedi.

\'İKİNCİ ALBÜMÜNÜ ÇIKARTACAKTI\'



Tülin Gaga, \"Herhangi bir vasiyette bulunmamıştı. Hep güzel şeyler yaşayacağını söylüyordu. Çok güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu. Maalesef kısmet olmadı\" şeklinde konuştu.

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