T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga hayatını kaybetti

 Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA)  Ünlü şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga 1 aydır tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

07 Mart 2018 18:06



 Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA)  Ünlü şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga 1 aydır tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde sabah saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gaga\'nın kardeşi Tülin Gaga, \" Hep güzel şeyler yaşayacağını, güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu \" dedi.

Yaşar Gaga\'nın cenazesi yakınları tarafından Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Cenazeyi almaya gelen Gaga\'nın kardeşi Tülin Gaga, ağabeyini 11.15\'te çoklu organ yetmezliğinden kaybettiklerini belirterek, \"Çok üzgünüz, inanılmaz derecede kendimizi kötü hissediyoruz. Sanat camiasından birçok arkadaşı yalnız bırakmadı. Her dakika yanına geldiler, iyi bir haber almak için hepimiz birbirimizle seferber olduk. Maalesef o iyi habere ulaşamadık. Sezen Aksu biraz önce de buradaydı. Yakından takip etti. İlgilendi, elinden geleni yaptı. Sonuç maalesef kötü oldu. Yarın saat öğlen namazında Ortaköy Camii\'nden kaldırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda.. Değişiyordu; gün geliyor bir gün daha iyi fakat bir gün geliyor daha kötü olduğu söyleniyordu. 10 gündür durumunun kötü olduğuna yönelik bilgiler alıyorduk. Kalp yetmezliği sonuçta da çoklu organ yetmezliğinden kaybettik\" dedi.

\'İKİNCİ ALBÜMÜNÜ ÇIKARTACAKTI\'

Tülin Gaga, \"Herhangi bir vasiyette bulunmamıştı. Hep güzel şeyler yaşayacağını söylüyordu. Çok güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu. Maalesef kısmet olmadı\" şeklinde konuştu. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SOLAKCemilDHAYaşar GagaTıp Fakültesi HastanesiTülin GagaHepOnunCenazeyiGagaSanatHerMaalesefSezen AksuYakındanSonuçYarınOrtaköy CamiiYaklaşıkDeğişiyordu;KalpALBÜMÜNÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24