Şarkıcı Tan: Mozart acından öldü!

Şarkıcı Tan Taşçı, müzik sektöründe at iziyle it izinin birbirine karıştığını savunarak " Neyin ne kadar izlendiğini ve ne kadarının gerçek olduğunu bilemiyoruz. Bütün izler birbirine karıştığı için içeride kendinize yer bulamıyorsunuz. Eğer kötü bir iş yaparsam, yuhalanmaktan şeref duyarım" dedi. "Sanatçının zengin olması gerekmez" ifadesini kullanan Tan, "Mesela Mozart, Avusturya'nın sahibi miydi ya da toprak ağası mıydı? Adam acından öldü! Sanatçının iyi bir sanatçı olması yeterlidir. Zengin olmak, o kişinin ticari yeteneğiyle alakalı bir durumdur" diye konuştu.

Sabah'tan Oğuzhan Toracı'ya konuşan Tan'ın açıklamaları şöyle:

Uzun zamandır pek ortalarda görünmüyorsunuz. Bunun nedeni ne?

Aslında bu kalıtsal ve aileden gelen birşey... Bir uyumsuzluk durumum var. Ara sıra kaybolup kendi içime kapandığım dönemler oluyor ve yine öyle bir dönem geçirdim. Terazim biraz ayarsız; ya hiç yokum ya da tam performans varım. Şimdi albüm çıktı ve yine koşturma dönemine girdim. Bir sonraki albüm için repertuvar çalışmalarına da başladım. Albümdeki şarkıların hepsini kendim yazdım.

Herkes single yaparken, albüm çıkarmak delilik değil mi?



Beş-altı yıl sadece single çıkarmıştım. Sonrasında daha özel bir şeyler yapmak istedim. Beste yapabiliyorum ve şarkı söyleyebiliyorum. Daha fazla şarkı paylaşmak isterken, albüm yapmamak çok manasız oluyor. Popüler kültürün çok fazla içinde olmadığım dönemler oluyor. Mesela para kazanmak isteyen bir prodüktör olsam; beste yapan asıl sanatçılara gidip bir şarkıcı için bir sürü parça toplarım. Sonra o şarkıcıyı magazinsel anlamda ittirip Youtube'da video'suna bol bol tıklanma satın alırım, başkaları da merak edip izlemeye başlar. Tıklamalar milyonlara ulaştığında 'Milyonlarca tıklanan şarkı' diye haberini yaptırırım.

Sonra elimin ayarını kaçırıp o şarkıcı için Twitter'da da 3-5 milyon takipçi satın alırım. İnsanların algısını yönetip bir şarkıcı yaratabilirim yani.

At iziyle izi birbirine karıştı

Müzik sektöründe popüler olmak için nasıl bir imaj gerekiyor peki?



Biraz daha magazinsel, sivri ve ilgi çeken... Ama ne konuda ilgi çektiği önemsenmiyor. Benimse sadece iyi şarkı yapabilmek gibi bir lüksüm var. En iyisini yapıp albümler çıkararak var olmayı seçtim. Zaten çok fazla sesim çıkmıyor, çıkaramıyorum. Ama bir insan yolunu ancak kendisi keser.

Bu işin akademik eğitimini almış, albümler yapmış ve çizgisini korumaya çalışan bir sanatçı olarak müzik endüstrisinde sizi neler rahatsız ediyor?



Müzik piyasasında at iziyle it izi birbirine karıştı. Her türlü insan sanatçı vasfı alabiliyor. Neyin ne kadar izlendiğini ve ne kadarının gerçek olduğunu bilemiyoruz. Bütün izler birbirine karıştığı için içeride kendinize yer bulamıyorsunuz. Eğer kötü bir iş yaparsam, yuhalanmaktan şeref duyarım.

Beğenilmiyorsam bunun yüzüme söylenmesini isterim. Abuk sabuk bir piyasanın içindeyiz, belki de biraz bu yüzden küstüm.

Yetenekli insanlar; biraz kibirli, duygusal ve ilgiye muhtaç olur. Bunun karşılığını alamadığınızda işten uzaklaşırsınız. O zaman da meydan, kifayetsiz muhterislerin eline kalır.

Ortalığı boş bırakmasaydınız siz de...



Bir kısmında kesinlikle haklısın. O yetenekli insanlar kategorisine girebiliyorsam, benim de suçum var sayılır. Çok kızgınım ve artık kaçmıyorum. Kibirli olmamak, çok uzak kalmamak ve iyi iş yapmak için çabalayacağım. Mücadele etmenin yolu; iyi iş yapıp sabretmek. Son yıllarda kendi halimde bir yaşam kurdum ve dünyamı ufalttım

Önceden nasıldı hayatınız?

Şehirde yaşıyordum, daha sosyaldim ve bu mücadelede daha çok yoruluyordum. İlk 10 yılımı bir karmaşa içinde geçirdim ama son altı aydır Ege sahillerindeyim.

Müzik harici planınız var mı?

Mekan açmak için altyapı çalışmalarına başladık. Bunun dışında toprakla uğraşıyorum ve çiftçilik yapmak istiyorum. Para biriktiriyorum; inşallah gelecek yıl güzel bir çiftlik kuracağım.

Evlilik cesaret isteyen bir şey, şu anda çok zor görünüyor

Yeni albümünüzdeki şarkıların tamamı size ait. Sizi üretmeye iten şeyler neler?



Duygusal yoğunluklar itiyor. Tabii bu zamana kadarki en büyük duygusal yoğunluğum aşk oldu.

Erkekler aşkta genellikle duygularını gizler. Siz şarkılarla ifşa ediyorsunuz...



İfşa ediyorsun; çok rezil bir durum! Bütün çıplaklığımla oradayım. Dışarıda artist gibi geziyorsun ama şarkıya dökünce işin rengi değişebiliyor.

Kelepçe taktı bana

Bu aralar size şarkı yazdıran biri var mı?

Evet var ve iki yıldır yazdırıyor. Kelepçeyi taktı bana, 'Otur yaz' diyor. Şaka bir yana, kız arkadaşım da alıştı artık, "Senin şarkı yapma vaktin geldi" diyor. En zor becerdiğim şey, ilişkimi ve duygularımı yönetmek.

Evlenmeyi düşünüyor musunuz?



Albümüm çıktığı zaman özel hayatımı reklam malzemesi olarak kullanmak bana göre değil. Konuşulmak için ünlü biriyle beraber olmak ya da konserlerde sevgilimi en öne oturtarak şov yapmak istemem. O yüzden Tarkan'ı çok seviyorum ve takdir ediyorum. Evlilik, çok cesaret isteyen bir şey ama ilişkide elimden geleni yapıyorum. Tabii anormal taraflarım da var. Eğer evleneceksem, onun arkasında durmak isterim ama çok zor görünüyor. Zaten kız arkadaşımın da öyle bir beklentisi yok

Sahneye çok özeniyorum ve işim gerçekten iyiyim

En çok konser veren sanatçılardan birisiniz. Başarınızın sırrı ne?

Sahneye çok özeniyoruz ve gerçekten sahnede iyiyiz. Gelen herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. 'Sektör kötüye gidiyor' deseler de, işini iyi yapan her zaman ayakta kalıyor. Belki fark edilmiyor ama konserlerime çok bilet kesiyoruz.

Anormal derken?

Aslında kimseye zararım dokunmaz ama iş dışında disiplinsizimdir, geç kalırım. Bir gün yatağımda yatıyorsam, bir gün kanepede uyurum. Benimle yaşamak eğlencelidir. Beni kısıtlarsan verim alamazsın, özgür bırakılmam lazım.

Sanatçılar zengin midir?

Sanatçının zengin olması gerekmez. Mesela Mozart, Avusturya'nın sahibi miydi ya da toprak ağası mıydı? Adam acından öldü! Sanatçının iyi bir sanatçı olması yeterlidir. Zengin olmak, o kişinin ticari yeteneğiyle alakalı bir durumdur.