Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki iftar programına katılan şarkıcı Şükriye Tutkun, "Erdoğan keşke babam olsa" düşüncesini dile getirdi.

İftar programından video ve fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülümseyen Recep Tayyip Erdoğan “Keşke Babam olsa” boşuna dememişim. Büyük insan Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşa’lı Şöför Müslüm’ün kızıyım ben hatırlar mısınız, Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep” Sonra fotoğrafını gösterdim, “Bitirim adammış” dedi. Oysa ki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam ⁦" ifadesini kullandı.