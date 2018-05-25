Şarkıcı Suat Aslan: Arabesk müzik can çekişiyor

İSTANBUL, (DHA)- Müzik yapımcısı ve prodüktör Kemal Aslan\'ın sanatçı kardeşi Suat Aslan Türkiye müzik piyasasında arabeskin can çekiştiğini dile getirdi.

Kendi söz ve bestelerini kullanarak hem üretip hem okuyan arabeskçilerden olduğunu söyleyen Aslan, \"Son dönemlerde neredeyse tüm şarkıcılar sahne ve konserlerinde playback yapıyor. Bu durum müziğin kalitesini düşürüyor. Arabesk canlı okunabiliyorsa arabesk olur Müslüm Gürses\'in Ibrahim Tatlıses\'in playback yaptığı hiç görülmemiştir\" dedi. Etiler, Antalya ve Bodrum\'da sahne çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyleyen Aslan, en büyük şansının ise ağabeyi Kemal Aslan olduğunu dile getirdi.

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