T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şarkıcı Suat Aslan: Arabesk müzik can çekişiyor

İSTANBUL, (DHA)- Müzik yapımcısı ve prodüktör Kemal Aslan'ın sanatçı kardeşi Suat Aslan Türkiye müzik piyasasında arabeskin can çekiştiğini dile getirdi

25 Mayıs 2018 17:53

İSTANBUL, (DHA)- Müzik yapımcısı ve prodüktör Kemal Aslan\'ın sanatçı kardeşi Suat Aslan Türkiye müzik piyasasında arabeskin can çekiştiğini dile getirdi.

Kendi söz ve bestelerini kullanarak hem üretip hem okuyan arabeskçilerden olduğunu söyleyen Aslan, \"Son dönemlerde neredeyse tüm şarkıcılar sahne ve konserlerinde playback yapıyor. Bu durum müziğin kalitesini düşürüyor. Arabesk canlı okunabiliyorsa arabesk olur Müslüm Gürses\'in Ibrahim Tatlıses\'in playback yaptığı hiç görülmemiştir\" dedi. Etiler, Antalya ve Bodrum\'da sahne çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyleyen Aslan, en büyük şansının ise ağabeyi Kemal Aslan olduğunu dile getirdi. 

(FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA MüzikKemal AslanSuat Aslan TürkiyeKendiAslanBuArabeskMüslüm Gürses Ibrahim TatlısesEtiler AntalyaBodrum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24