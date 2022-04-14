Şarkıcı Sinan Akçıl ile Müge Anlı baş başa yemek yedi

Sunucu Müge Anlı, daha önce kendisinden ilham alarak şarkı yazan şarkıcı Sinan Akçıl ile buluştu. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

ATV'deki Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, önceki akşam daha önce kendisinden ilham alarak Durum Çok Acil isimli şarkıyı yazan şarkıcı Sinan Akçıl ile buluştu.

İkili, Sarıyer'deki mekanda vatandaşlar tarafından kayda alındı. Gossippasta isimli Instagram sayfasında yer alan görüntünün ardından iki yakın arkadaş olan ünlü isimlerin neden buluştuğu merak konusu oldu.

Durum Çok Acil şarkısını yazdıktan sonra Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sinan Akçıl, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullanmıştı.