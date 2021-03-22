Şarkıcı Simge Sağın, ismini kullanarak cinsel içerikli sohbetler yaptığını iddia ettiği kişiden şikâyetçi oldu

Şarkıcı Simge Sağın adına açtığı sahte Facebook hesabıyla iş insanlarıyla cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru hakkında dava açıldı.

Sözcü'den Hayati Arıgan imzalı habere göre, kendisini şarkıcı Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren sanık Asil N. A. mahkemede, “Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Asla şarkıcı Simge’yi kastetmedim. Simge ile bir adet fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum” şeklinde konuştu. Şarkıcı Simge Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla yaptığı şikâyet dilekçesi ve iddianamede yer verilen bilgilere göre A. N. A.’yı hâkim karşısına çıkaran süreç şu şekilde gelişti:

Kabin memuru A. N. A., Simge Sağın kullanıyormuş gibi Facebook hesabı açtı. Şarkıcının kişisel verilerini kullanan A. N. A., sayısız kişi ile yazışarak ve WhatsApp üstünden konuşarak kendisini Simge Sağın olarak tanıttı.

Konuştuğu kişiler arasında Türkiye’nin önde gelen iş insanları da bulunan A. N. A., iş insanlarından biriyle de yazışmalarında Sağın’ın fotoğraflarını paylaşarak, yüz yüze görüşme ayarladı.

N. A.’nın yazışmaları:

A.N.A: Bu çok mu sexy. Albüm için fazla di mi?

İş insanı: Fena oldum fazla sexy, benim gibi aseksüel biri bile fena oldu.

A.N.A: Hani çapkındın, hovardaydın 24 ayardaydın…

N A., 13 Aralık 2019’da ise F. T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi. F. T. bu vaziyetten şüphelenerek Simge Sağın’ın basın danışmanı ve menajeri Özgür Aras’ı arayarak vaziyeti bildirdi.

N. A., bir başkasına da sahte Facebook hesabı üstünden kendisini Simge Sağın olarak tanıttı ve pornografik bir takım görüntü ve videolar gönderdi.

Simge Sağın şikâyetçi oldu

Simge Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer şikayet dilekçesinde, zanlının müvekkiline ait fotoğraf ve kişisel bilgilerini kullanarak itibarının zedelenmesine neden olduğunu ve insanları kandırdığını söyledi.

A.N.A.’nın eylemleri ile Simge Sağın’ın özel yaşamına saldırıda bulunduğunu dilekçesinde ileri süren avukat Ayşegül Mermer, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme yahut ele geçirme’ suçundan şikayetçi oldu.

Soruşturmadan detaylar

Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada A. N. A.’nın Simge Sağın'ın fotoğrafını WhatsApp profil fotoğrafı yapıp üçüncü kişilerle kendisini şarkıcı olarak tanıtıp cinsel içerikli konuşmalar yaptığı belirtildi.

Savcılık, ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen şüphelinin telefonunu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdi. İnceleme raporunda A. N. A.’nın 22 Ocak 2020-01 Şubat 2020 tarihleri arasında Simge Sağın adına oluşturduğu WhatsApp profili ile üçüncü kişilere kendisini şarkıcı olarak tanıtıp cinsel içerikli sohbetler yaptığını tespit etti.

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak şüpheli hakkında ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteyerek dava açtı.

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya Simge Sağın ve avukatı Ayşegül Mermer katılmazken, sanık A. N. A. hazır bulundu. Simge Sağın’ı daha önceden tanıdığını belirten sanık A. N. A. “Kendisi bana, adına Facebook hesabı açmamı istemişti. Ben de rızası olduğundan açtım. 2010-2014 yılları arasında hesabı ben yönettim, konser bilgilerini vs. paylaşıyordum. Simge kendisinin ekip kurduğunu, Facebook hesabını yönetmememi istedi. Ben de 2015’ten beri bu hesabı kullanmıyorum, ben Simge imiş gibi davranıp Facebook üzerinden kimseyle konuşmadım. WhatsApp üzerinden bir kişi ile konuştum” dedi.

Bu kişiyle de kendisini Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren A. N. A., “Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım ancak Simge demedim. Kesinlikle şarkıcı Simge’yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum. Simge’nin sosyal medya hesaplarında herkese açık şekilde paylaştığı fotoğrafları alıp paylaştım. ‘Saat 09.30 Taksim Pera Palas’ta buluşalım mı?’ paylaşımını yapıp altına da resmini gönderen kişi ile yazışma yapmıştım, orada kendimi kadın olarak tanıttım” dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.