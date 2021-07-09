Şarkıcı Simge Sağın'ın ismini kullanarak cinsel içerikli sohbetler yapan kişiye 2 yıl 6 ay hapis cezası

Şarkıcı Simge Sağın adına açtığı sahte Facebook hesabıyla iş insanlarıyla cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru Asil Nadir A., 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kabin memuru Asil Nadir A., Simge Sağın kullanıyormuş gibi Facebook hesabı açtı. Şarkıcının kişisel verilerini kullanan Asil Nadir A., sayısız kişi ile yazışarak ve WhatsApp üzerinden konuşarak kendisini Simge Sağın olarak tanıttı.

Konuştuğu kişiler arasında Türkiye’nin önde gelen iş insanları da bulunan Asil Nadir A., iş insanlarından biriyle de yazışmalarında Sağın’ın fotoğraflarını paylaşarak, yüz yüze görüşme ayarladı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Asil Nadir A., 13 Aralık 2019’da ise Ferruh T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi. Ferruh T. bu durumdan şüphelenerek Simge Sağın’a durumu bildirdi. Durumdan haberdar olan şarkıcı avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

Hapis cezası verildi

Asil Nadir A. hakkında Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasında Simge Sağın’ı avukatı Ayşegül Mermer temsil etti. Mahkeme, Simge Sağın olarak tanıtıp cinsel içerikli sohbetler yapan Asil Nadir A. hakkında, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"Her istediğini yapacağını düşünenlere cevap oldu"

Simge Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer bu davanın örnek teşkil edeceğini belirterek, “Bu karar, her istediğini yapıp söyleyebilecegini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Artık insanlar kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayarken ve kişilerin özel hayatın gizliliğini ihlal ederken bir kez daha düşünecek” dedi.

"Cinsel tercihlerimden dolayı"

Asil Nadir A. önceki duruşmada yaptığı savunmada Simge Sağın’ı daha önceden tanıdığını belirterek, “Kendisi bana, adına Facebook hesabı açmamı istemişti. Ben de rızası olduğundan açtım. 2010-2014 yılları arasında hesabı ben yönettim, konser bilgilerini vs. paylaşıyordum. Simge imiş gibi davranıp Facebook üzerinden kimseyle konuşmadım. WhatsApp üzerinden bir kişi ile konuştum. Bu kişiyle de cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım ancak Simge demedim. Kesinlikle şarkıcı Simge’yi kastetmedim” demişti.