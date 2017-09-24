Şarkıcı Simge Sağın Beykoz’daki sünnet şöleninde çocukları coşturdu

İSTANBUL, (DHA) -BEYKOZ Belediyesi Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni’nde 645 çocuk, müzik ve eğlence dolu törenle unutulmaz bir sünnet hatırası yaşadı. Şölende sevilen şarkılarını çocuklar için seslendiren Simge Sağın, büyük alkış topladı.

Beykoz Çayırı’nda düzenlenen sünnet törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 645 çocuk için düzenlenen sünnet törenine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve eşi Ayşe Çelikbilek katıldı. Aileleriyle birlikte mutlu vakit geçiren çocuklar, şarkıcı Simge Sağın’ın şarkılarına eşlik etti.

Sünnet olan 4 yaşındaki Poyraz Arpa’nın annesi Songül Arpa, toplu sünnet şöleninin yalnız sünnet şöleninden daha eğlenceli olduğunu belirtirken, Osman İsis’in babası Uğur İsis, şölen öncesi oğullarıyla Yuşa Hazretleri Türbesi’ne gittiğini kaydetti. 4 yaşındaki Yusuf Ateşçi’nin annesi Dilek Ateşçi eğlenmek için şölene katıldıklarını ve alanda çok mutlu olduklarını ifade etti. 4 yaşındaki oğlunun şölen gününü sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Melih Karaca, “Oğlum Yiğit 1 haftadır bu günü bekledi. ‘Eğlencem ne zaman başlayacak’ diye sorup durdu. Şu an çok mutlu, keyfi yerinde” diye konuştu.

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