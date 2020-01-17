Şarkıcı Simge: Pizza seçer gibi sevgili seçilmiyor

Şarkıcı Simge Sağın, uzun süredir yalnız olduğunu belirterek, “Aşka kapım açık. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi verilmiyor” dedi.

Sağın, Caddebostan Kültür Merkezi'nde akustik konser verdi. Sağın, ”Aşka kapım açık. Hayatımı özel biriyle paylaşmak istiyorum artık. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi verilmiyor. Benim için karakter çok önemli. Komik olsun, beni güldürsün, birlikte eğlenelim..." diye konuştu.