Şarkıcı Rojin: Ticarette kazandığım parayı sanat yapabilmek için harcıyorum

İSTANBUL, (DHA) - ETNİK müziğin güçlü sesi Rojin, “Ticarette kazandığım parayı sanat yapabilmek için harcıyorum” dedi.

Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyuran şarkıcı Rojin, 2010 yılında adım attığı ticaret hayatını da tüm hızıyla sürdürüyor. Ünlü bir dondurma şirketinin üçüncü şubesini açan Rojin, “Ticaret yaparak kazandığım parayı sanat yapabilmek için harcıyorum. Her şey sanat için diyebilirim. Ancak daha önemli bir şey var ki, ticari kazancımın bir bölümünü kimsesiz çocukların geleceği için harcıyor olmam. Bu da beni ticaret yapmaya teşvik ediyor” diye konuştu.

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