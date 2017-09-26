T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şarkıcı Rojin: Ticarette kazandığım parayı sanat yapabilmek için harcıyorum

İSTANBUL, (DHA) - ETNİK müziğin güçlü sesi Rojin, “Ticarette kazandığım parayı sanat yapabilmek için harcıyorum” dedi

26 Eylül 2017 14:31

İSTANBUL, (DHA) - ETNİK müziğin güçlü sesi Rojin, “Ticarette kazandığım parayı sanat yapabilmek için harcıyorum” dedi.

Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyuran şarkıcı Rojin, 2010 yılında adım attığı ticaret hayatını da tüm hızıyla sürdürüyor. Ünlü bir dondurma şirketinin üçüncü şubesini açan Rojin, “Ticaret yaparak kazandığım parayı sanat yapabilmek için harcıyorum. Her şey sanat için diyebilirim. Ancak daha önemli bir şey var ki, ticari kazancımın bir bölümünü kimsesiz çocukların geleceği için harcıyor olmam. Bu da beni ticaret yapmaya teşvik ediyor” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAETNİK müziğinRojinMüzikHerAncakBuFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24