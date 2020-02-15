Şarkıcı Rod Stewart, güvenlik görevlisine Nazi selamı verip yumruk attı

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Yılbaşı gününde çekilen ve yeni ortaya çıkan görüntülerde müzisyen Rod Stewart'ın bir güvenlik görevlisine saldırdığı ortaya çıktı.

Daily Mail'in yayınladığı görüntülerin bir yılbaşı partisinde alındığı belirtiliyor. Görüntülerde Stewart'ın aralarında güvenlik görevlisi Jessie Dixon'ın da bulunduğu bir grup insanın tartıştığı görülüyor.

Altın rengi bir ceket giyen Stewart tartışmanın devamında sağ koluyla 'Nazi selamı' verip diğer eliyle de 'bıyığı varmış gibi' yapıyor. Bu olaydan sonra grup arasında itişmeler meydana geldiği ve Stewart'ın güvenlik görevlisine yumruk attığı görülüyor.

Kavgadan sonra Stewart ve oğlu Sean gözaltına alındı.